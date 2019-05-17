Море ухи, Илона Броневицкая и колокольный концерт: как Ростов Великий отметит 1157-летие

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Публикуем полную программу Дня города
Участники фестиваля ухи угостят тем, что приготовили для гостей праздника
В этом году в Ростове Великом День города перенесли — он пройдёт не в конце лета, как обычно, а завтра, 18 мая. Город отметит своё 1157-летие.
Своеобразными «фишками» праздника станут выступления духовых оркестров на улицах города, концерт колокольных звонов, моноспектакль Валерия Кириллова «30 оттенков закулисья» и дискотека на открытом воздухе с хитами 70-х и 80-х годов.
— Главным событием Дня города станет гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха», — рассказала специалист по связям с общественностью Союза городов Золотого кольца Виктория Григорьева. — Его ведущими выступят актриса Илона Броневицкая и резидент ярославского клуба популярных ведущих Денис Гагарин.
Закончится День города в 23 часа праздничным фейерверком. Во время праздника в Ростове будут перекрыты центральные улицы и площади.
Через неделю День города отметят и в Ярославле. Ранее мы публиковали программу праздника.