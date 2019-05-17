Море ухи, Илона Броневицкая и колокольный концерт: как Ростов Великий отметит 1157-летие

В этом году в Ростове Великом День города перенесли — он пройдёт не в конце лета, как обычно, а завтра, 18 мая. Город отметит своё 1157-летие.



Своеобразными «фишками» праздника станут выступления духовых оркестров на улицах города, концерт колокольных звонов, моноспектакль Валерия Кириллова «30 оттенков закулисья» и дискотека на открытом воздухе с хитами 70-х и 80-х годов.

— Главным событием Дня города станет гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха», — рассказала специалист по связям с общественностью Союза городов Золотого кольца Виктория Григорьева. — Его ведущими выступят актриса Илона Броневицкая и резидент ярославского клуба популярных ведущих Денис Гагарин.