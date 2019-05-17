В Ярославле пьяный водитель устроил ДТП у детского сада

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Мужчина даже не мог стоять на ногах
Далеко мужчина не уехал
Такую картину увидели ярославцы вчера, 16 мая, около пяти часов вечера. На улице Пирогова рядом с детским садом № 42 водитель на «Рено-Логане» врезался в бордюр. Оказалось, мужчина был сильно пьян.
— Проходила, лежал около машины, подняли полицейские и в скорую посадили, он мертвецки пьян, — пишет Оксана Осминкина во «ВКонтакте».
Молодой человек даже не смог самостоятельно подняться. По словам очевидцев, от пьяного водителя никто не пострадал. Его увезли в больницу.
— Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — написано на сайте «КонсультантПлюс».
Совсем недавно в Ярославле пьяный водитель сбил маму с дочкой.