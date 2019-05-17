В Ярославле пьяный водитель устроил ДТП у детского сада

Такую картину увидели ярославцы вчера, 16 мая, около пяти часов вечера. На улице Пирогова рядом с детским садом № 42 водитель на «Рено-Логане» врезался в бордюр. Оказалось, мужчина был сильно пьян.



— Проходила, лежал около машины, подняли полицейские и в скорую посадили, он мертвецки пьян, — пишет Оксана Осминкина во «ВКонтакте».



Молодой человек даже не смог самостоятельно подняться. По словам очевидцев, от пьяного водителя никто не пострадал. Его увезли в больницу.