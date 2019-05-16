У сквера дежурят военные: в Екатеринбурге четвертый день идут акции против скандальной стройки храма

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В режиме онлайн рассказываем, что происходит в центре города
16 мая — четвертый день протестов из-за строительства храма на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Задержания в сквере, по данным очевидцев, начались еще утром, тогда же туда завезли бетонные блоки — строительство продолжается.
Сейчас к скверу едет множество машин Росгвардии. Наши журналисты выехали на место, чтобы показывать происходящее в прямом эфире.
Напомним: наш журналист Сергей Панин и видеооператор Максим Бутусов будут вести прямой эфир на YouTube и в Facebook. Журналист Евгений Лобанов — во «ВКонтакте». Мария Игнатова и Надежда Касьянова — в Instagram. А Виктория Чулюкина будет вести онлайн в нашем Telegram-канале.
Прямой эфир:
Между тем в соседнем квартале по-прежнему стоят машины Росгвардии.
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка прокомментировала слова Путина про опрос жителей:
— Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют устроить с фондом «Социум» свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее.
Но, по ее словам, опросы проводились и ранее. Большинство жителей к этой теме отнеслось равнодушно, но серьезная часть поддержала. Против была небольшая часть.
А вот такой вид на сквер с Исети. Одна из наших читательниц решила наблюдать за акцией с воды.
Кстати, среди пришедших на акцию есть люди, читающие Новый Завет. Например, эта женщина.
— Спасибо E1.RU, который делает так много, чтобы сохранить сквер, — рассказал депутат гордумы Константин Киселев.
Вчера он не смог быть до конца и очень расстроен тем, что к людям ОМОН применил силу.
— Мне кажется, никакое насилие применять к протестующим не следовало, — уточнил Киселев.
Многих удивляет присутствие военных. Читатели E1.RU продолжают присылать фотографии с ними.
Кстати, если вы еще не в курсе, то ситуацию со сквером прокомментировал Владимир Путин. Житель Екатеринбурга задал ему вопрос в ходе пресс-конференции. Президент предложил узнать мнение горожан и провести опрос.
Мы пытаемся получить комментарий от мэрии, чтобы узнать, как они отреагировали на это предложение. Но пока корреспондентам E1.RU никто из администрации не ответил.
По неподтвержденным данным, сейчас проходит заседание, где решают этот вопрос.
Кстати, если вы хотите прийти к скверу, имейте в виду: приносить с собой можно только запечатанные напитки. Распакованную минералку или сок, чтобы попасть за территорию, придется выкинуть, сообщает наш корреспондент Евгений Лобанов.
Огорожены даже машины полиции, сообщает наш корреспондент Надежда Касьянова.
Пожарные машины тоже уже на месте.
За три дня протеста в сквере у Театра драмы полиция задержала около сотни человек. Если сегодня вы собираетесь отправиться в сквер, чтобы выразить свое мнение по поводу строительства собора Святой Екатерины, или уже находитесь там, прочитайте краткую инструкцию, как вести себя во время задержания. Найти ее можно здесь.
Мы, конечно, надеемся, что она вам не пригодится, но лучше все же откройте инструкцию прямо сейчас и сохраните ее в закладках на телефоне.
Наш читатель Алексей сообщает, что во дворах у сквера стоят машины с военными. Вот пруф:
Силовики, как всегда, в полной боевой готовности.
К скверу уже стянули ОМОН.
В сквер пришел и депутат Екатеринбургской думы Константин Киселев, активно выступающий в защиту сквера.
Наш корреспондент Евгений Лобанов уже прошел досмотр и попал на территорию сквера. Журналист E1.RU объяснил, что ему нужно работать, и защитники сквера легко согласились пустить его без очереди.
Сегодня на площадь у Театра драмы, рядом с которой находится сквер, пускают только после тщательного досмотра.
Сегодня о сквере в Екатеринбурге впервые высказался Владимир Путин. Судя по его ответу, он не особо представляет масштаб конфликта (узнал о нем только вчера). Говорит, что надо провести опрос жителей района, где проходят протесты.
— Самый простой способ — провести опрос. При этом нужно учесть и интересы меньшинства, — уточнил президент.
Тем временем рабочие продолжают строить забор. Им осталось доделать несколько делений. И тогда сквер, за который борются екатеринбуржцы, будет полностью скрыт от глаз. Напомним, что предыдущую ограду протестующие сломали и выкинули в реку.
На огороженной территории большая группа ЧОП. Кажется, у них проходит какое-то собрание.
Интересно. Мы просто наложили границы участка, арендованного под строительство храма, и границы поставленного забора на одну карту и получили вот такой результат.
Но вечером часть ограды куда-то унесли сотрудники Росгвардии.
Сегодня в сквере не один забор, а целых три ряда.
Эти фотографии сделаны утром.
Екатеринбуржцы протестовали у Драмы три дня. В первый день, 13 мая, они бились за сквер больше десяти часов. Задержали активистку Алену Смышляеву, забравшуюся на дерево.
14 мая горожане снова вышли бороться за сквер. Начались массовые задержания. В тот же день «заминировали» епархию.
Но продолжали бороться и 15 мая. Сквер защищал ОМОН с дубинками, людей не пускали на набережную. По разным данным, были задержаны от 33 до более чем 70 человек.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН, Максим ВОРОБЬЕВ / E1.RU
казалось бы, раз такой скандал с беспорядками и недовольными - заморозь строительство и начинай обсуждение! вот замечательный вариант люди предлагают - вместо новостроя на эти деньги отремонтировать существующее
но вместо этого сгоняют полицию, гвардию, на высшем уровне осуждают несогласных в СМИ... вот и думай, о чьих интересах заботятся чиновники от местных до самого Кремля