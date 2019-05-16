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У сквера дежурят военные: в Екатеринбурге четвертый день идут акции против скандальной стройки храма

16 мая — четвертый день протестов из-за строительства храма на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Задержания в сквере, по данным очевидцев, начались еще утром, тогда же туда завезли бетонные блоки — строительство продолжается.



Сейчас к скверу едет множество машин Росгвардии. Наши журналисты выехали на место, чтобы показывать происходящее в прямом эфире.

Напомним: наш журналист Сергей Панин и видеооператор Максим Бутусов будут вести прямой эфир на YouTube и в Facebook. Журналист Евгений Лобанов — во «ВКонтакте». Мария Игнатова и Надежда Касьянова — в Instagram. А Виктория Чулюкина будет вести онлайн в нашем Telegram-канале.

Прямой эфир: