МЧС выдало экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся резкие заморозки

В МЧС предупреждают, что из-за заморозка возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: увеличение пожаров в частном секторе, нарушение в работе электроэнергетических систем из-за повышенных нагрузок, а также гибель сельхозкультур.

К счастью, такие низкие температуры по ночам будут недолго.

— Антициклон оттеснит зону дождей к берегам Волги и на север Урала, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Поэтому в тёмное время суток воздух будет сильно выхолаживаться. Самой холодной станет ночь на пятницу — почти на всей территории Сибири, а также на Верхней Волге и севере Русской равнины возможны заморозки! К счастью, они не будут держаться долго.

