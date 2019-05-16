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Город

МЧС выдало экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся резкие заморозки

Температура воздуха упадёт до минус двух градусов

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Из-за низких температур могут погибнуть сельскохозяйственные растения

Фото: Александра Савельева

Главное управление МЧС России по Ярославской области выдало экстренное предупреждение — в регионе ожидаются заморозки. 

— По данным Ярославского центра гидрометеослужбы, утром 17 мая местами по Ярославской области ожидаются заморозки — 0...-2 градуса, — рассказали спасатели. 

В МЧС предупреждают, что из-за заморозка возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: увеличение пожаров в частном секторе, нарушение в работе электроэнергетических систем из-за повышенных нагрузок, а также гибель сельхозкультур. 

К счастью, такие низкие температуры по ночам будут недолго. 

— Антициклон оттеснит зону дождей к берегам Волги и на север Урала, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Поэтому в тёмное время суток воздух будет сильно выхолаживаться. Самой холодной станет ночь на пятницу — почти на всей территории Сибири, а также на Верхней Волге и севере Русской равнины возможны заморозки! К счастью, они не будут держаться долго. 

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

погодазаморозки

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 май 2019 в 17:00

Местами это на границе с Вологодской областью? Истерики, честное слово.