МЧС выдало экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся резкие заморозки

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Температура воздуха упадёт до минус двух градусов
Из-за низких температур могут погибнуть сельскохозяйственные растения
Главное управление МЧС России по Ярославской области выдало экстренное предупреждение — в регионе ожидаются заморозки.
— По данным Ярославского центра гидрометеослужбы, утром 17 мая местами по Ярославской области ожидаются заморозки —
В МЧС предупреждают, что из-за заморозка возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: увеличение пожаров в частном секторе, нарушение в работе электроэнергетических систем из-за повышенных нагрузок, а также гибель сельхозкультур.
К счастью, такие низкие температуры по ночам будут недолго.
— Антициклон оттеснит зону дождей к берегам Волги и на север Урала, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Поэтому в тёмное время суток воздух будет сильно выхолаживаться. Самой холодной станет ночь на пятницу — почти на всей территории Сибири, а также на Верхней Волге и севере Русской равнины возможны заморозки! К счастью, они не будут держаться долго.