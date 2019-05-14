«На одном уровне с Карелией»: стала известна статистика по смертности жителей Ярославской области

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Цифры озвучили чиновники регионального правительства
В Ярославской области стало умирать меньше людей, чем два года назад
За последние два года в Ярославской области снизилась смертность. Статистику озвучили региональные власти.
— С 2017 года в абсолютных цифрах смертность снизилась более чем на 1,2 тысячи человек. А общая смертность за 2018 год упала на 3,7%, — сообщили в правительстве Ярославской области. — При этом скорректированные данные Росстата, учитывающие умерших вне региона ярославцев, дали показатель 3,2%.
58% умерших — старшие возрастные группы. По данным правительства, Ярославская область по темпам снижения смертности стоит с Москвой на одном месте.
— По уровню общей смертности мы делим 17–20-е места с Карелией, Кировской и Амурской областями, — рассказал заместитель председателя правительства Игорь Селезнёв. — А вот по темпу падения смертности лучше нас 43 региона. Ярославская область здесь занимает 44-е место.
При этом в Ярославле в последнее время появились проблемы с захоронением умерших. В городе закрылось последнее городское кладбище. Накануне мы писали, где теперь будут хоронить людей.