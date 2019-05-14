«На одном уровне с Карелией»: стала известна статистика по смертности жителей Ярославской области

За последние два года в Ярославской области снизилась смертность. Статистику озвучили региональные власти.



— С 2017 года в абсолютных цифрах смертность снизилась более чем на 1,2 тысячи человек. А общая смертность за 2018 год упала на 3,7%, — сообщили в правительстве Ярославской области. — При этом скорректированные данные Росстата, учитывающие умерших вне региона ярославцев, дали показатель 3,2%.

58% умерших — старшие возрастные группы. По данным правительства, Ярославская область по темпам снижения смертности стоит с Москвой на одном месте.