В Ярославле пациента оштрафовали за оскорбление представителя власти

Конфликт случился в ярославском кожно-венерологическом диспансере. 38-летний пациент устроил скандал. Он начал ругаться с медперсоналом больницы. Самостоятельно утихомирить мужчину медсёстрам не удалось. Тогда сотрудники диспансера вызвали полицию. Пациент и при виде полицейского вести себя спокойно не собирался. Вот и нарвался на статью «Оскорбление представителя власти».



— Нарушитель правопорядка находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и оказал неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Оскорбления были нанесены должностному лицу публично, в присутствии свидетелей, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

