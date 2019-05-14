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Город

В Ярославле пациента оштрафовали за оскорбление представителя власти

Мужчина обматерил полицейского

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Мужчина раскаялся и уже оплатил штраф

Фото: УФССП России по Ярославской области

Конфликт случился в ярославском кожно-венерологическом диспансере. 38-летний пациент устроил скандал. Он начал ругаться с медперсоналом больницы. Самостоятельно утихомирить мужчину медсёстрам не удалось. Тогда сотрудники диспансера вызвали полицию. Пациент и при виде полицейского вести себя спокойно не собирался. Вот и нарвался на статью «Оскорбление представителя власти».

— Нарушитель правопорядка находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и оказал неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Оскорбления были нанесены должностному лицу публично, в присутствии свидетелей, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Суд назначил ярославцу уголовный штраф в размере 60 тысяч рублей.

А бывает, когда ярославцы лезут с кулаками на полицейских. Так было в прошлом году и не один раз.

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