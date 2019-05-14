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Город

В Ярославле хотят запретить вытряхивать половики и кидать окурки с балконов

Депутаты муниципалитета объяснили, что происходит

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Люди часто ругаются, что к ним на балкон залетает пыль от соседей, которые трясут половики

Фото: Александра Савельева

В Ярославле депутат муниципалитета Михаил Писарец выступил на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству с инициативой ввести запрет на вытряхивание половиков с балконов. К такой идее народного избранника подтолкнули жители его округа.

— Запрет можно ввести путём внесения  дополнения в Правила благоустройства города, — рассказал изданию 76.RU Михаил Писарец. — Речь идёт о любом мусоре, который выбрасывают с балкона: пыль, окурки или что-либо другое.

Пока речь не идёт о введении каких-либо штрафов или других санкций. Но депутаты уверены, что запрет и так будет работать во благо.

— Это даст возможность соседям разговаривать не по понятиям, а по закону, — добавил депутат Олег Ненилин.

Сейчас в Ярославской области действует другой запрет. На территории региона нельзя жечь костры. Нарушителям грозят солидные штрафы.

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ТЕГИ

окуркиполовики

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
14 май 2019 в 10:15

А что раньше можно чтоли было?

Гость
14 май 2019 в 10:28

Это всё частные случаи. Лучше запретить низкий IQ. А так любой недоразвитый скажет - я кидаю не с балкона, а с лоджии или из окна. Я трясу не половик, а коврик. Уж если чел гадит там, где живет - ничего не сделаешь. Горбатых на Руси могилами правят.

Одобрям-с
14 май 2019 в 10:10

Запретите курить на балконах. Вся вонь идет в соседние квартиры. Ну а так, инициатива хорошая.