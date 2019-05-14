В Ярославле хотят запретить вытряхивать половики и кидать окурки с балконов

В Ярославле депутат муниципалитета Михаил Писарец выступил на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству с инициативой ввести запрет на вытряхивание половиков с балконов. К такой идее народного избранника подтолкнули жители его округа.



— Запрет можно ввести путём внесения дополнения в Правила благоустройства города, — рассказал изданию 76.RU Михаил Писарец. — Речь идёт о любом мусоре, который выбрасывают с балкона: пыль, окурки или что-либо другое.

Пока речь не идёт о введении каких-либо штрафов или других санкций. Но депутаты уверены, что запрет и так будет работать во благо.