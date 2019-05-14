В Ярославле хотят запретить вытряхивать половики и кидать окурки с балконов

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Депутаты муниципалитета объяснили, что происходит
Люди часто ругаются, что к ним на балкон залетает пыль от соседей, которые трясут половики
В Ярославле депутат муниципалитета Михаил Писарец выступил на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству с инициативой ввести запрет на вытряхивание половиков с балконов. К такой идее народного избранника подтолкнули жители его округа.
— Запрет можно ввести путём внесения дополнения в Правила благоустройства города, — рассказал изданию 76.RU Михаил Писарец. — Речь идёт о любом мусоре, который выбрасывают с балкона: пыль, окурки или что-либо другое.
Пока речь не идёт о введении каких-либо штрафов или других санкций. Но депутаты уверены, что запрет и так будет работать во благо.
— Это даст возможность соседям разговаривать не по понятиям, а по закону, — добавил депутат Олег Ненилин.
Сейчас в Ярославской области действует другой запрет. На территории региона нельзя жечь костры. Нарушителям грозят солидные штрафы.
Это всё частные случаи. Лучше запретить низкий IQ. А так любой недоразвитый скажет - я кидаю не с балкона, а с лоджии или из окна. Я трясу не половик, а коврик. Уж если чел гадит там, где живет - ничего не сделаешь. Горбатых на Руси могилами правят.