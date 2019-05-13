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Город

Какие общественные места в Ярославле обработали от клещей

Назвали район-лидер по количеству смертельно опасных насекомых

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Очередь после майских каникул в Ярославле

Фото: Максим Подобедов

Назвали места, которые обработали от клещей в Ярославле. Напомним, изначально в мэрии говорили, что финансирования на эти цели нет. В итоге, когда клещи уже давно активизировались, нашли подрядчика и определились с местами обработки.

Дезинфекцию уже провели на территории школ и детских садов, а также:

  • на Даманском острове;
  • в парке «Нефтяник»;
  • в парке 30-летия Победы; 
  • в «Юбилейном» парке;
  • в парке «Подзеленье»,
  • в «Детском» парке в Ленинском районе.

— Предельно внимательными стоит быть жителям Заволжского района, на данный момент это район-лидер по количеству клещей, — предупреждают в Управлении по молодёжной политике мэрии Ярославля. — Напомним, что снятого клеща можно исследовать по адресу: улица Войнова, дом 1.

Если вас успел укусить клещ — без паники. Действуйте по этой инструкции.

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