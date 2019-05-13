Какие общественные места в Ярославле обработали от клещей

Назвали места, которые обработали от клещей в Ярославле. Напомним, изначально в мэрии говорили, что финансирования на эти цели нет. В итоге, когда клещи уже давно активизировались, нашли подрядчика и определились с местами обработки.



Дезинфекцию уже провели на территории школ и детских садов, а также:

на Даманском острове;

в парке «Нефтяник»;

в парке 30-летия Победы;

в «Юбилейном» парке;

в парке «Подзеленье»,

в «Детском» парке в Ленинском районе.



— Предельно внимательными стоит быть жителям Заволжского района, на данный момент это район-лидер по количеству клещей, — предупреждают в Управлении по молодёжной политике мэрии Ярославля. — Напомним, что снятого клеща можно исследовать по адресу: улица Войнова, дом 1.

