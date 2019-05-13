«Какая же адовая безвкусица»: ярославцы раскритиковали цветники у мэрии

— Вопрос вкуса. Мое мнение, клумбы сюда не подходят. Тем более, я считаю, что они не предназначены для такого затесненного пространства, как тротуар перед зданием мэрии. В Ярославле ранее предпринимались шаги по созданию образцов элементов благоустройства для исторического центра города. Но так все и заглохло. А жаль, — высказалась член Союза архитекторов в Ярославле Ольга Мазанова.

— Какая же адовая безвкусица. Как будто КАМАЗы поставили заградительные поперёк дороги, — высказался ярославец Артём Милаков. — Ждём сайдинга на Ильинской.

На улице Андропова вдоль здания мэрии установили новые элементы благоустройства — круглые серые цветники. Они тут же вызвали шквал негатива в социальных сетях.

Как пояснили в городской администрации, контракт на благоустройство центральных улиц города разыграли ещё в прошлом году. Такие украшения обошлись в 1,3 миллиона рублей.

Странные идеи для благоустройства города в Ярославле нередко реализовывал экс-мэр Владимир Слепцов. При нём по всему центру расставили заборы с мишками. На них потратили десятки миллионов рублей, из-за них разгорелся федеральный скандал, а через год они заржавели.

А недавно стало известно, что Юбилейный парк и парк 30-летия Победы в Ярославле благоустроят не так красиво, как нарисовали на бумаге. Большие проекты оказались просто картинками и фантазией, на которую нет денег.