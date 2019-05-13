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Город

Ярославцам рассказали, как получить два миллиона рублей на волонтёрстве

А также стажировку за границей

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Волонтёры могут выиграть финансирование своего проекта или поездку на стажировку за границу 

Фото: правительство Ярославской области 

У ярославских волонтёров появился шанс окупить свою работу или выиграть поездку на заграничную стажировку. Осталось лишь заявить свой волонтёрский проект на конкурс «Доброволец России — 2019». Общий фонд конкурса — 45 миллионов рублей, победители получат до двух миллионов рублей на свой проект, а также средства на покупку фото- и видеооборудования. 

— На территории Ярославской области тысячи добровольцев, которые готовы отдавать время, силы и знания тем, кто в этом нуждается, — рассказала заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. — В прошлом году в конкурсе «Доброволец России» приняли участие 130 жителей Ярославской области. Призером в номинации «Говорит волонтер» стала руководитель волонтерского корпуса Ярославля и главный редактор молодежного радио «Морс» Ксения Яснова. Она выиграла грант на развитие своего радийного проекта в размере 150 тысяч рублей.

Волонтёров готовы проконсультировать в том, как принять участие в конкурсе: 8 (4852) 25-13-25. Также вопросы можно задать в группе во «ВКонтакте».

Самые активные добровольческие отряды в Ярославской области специализируются на поиске людей. Также в регионе бесплатно спасают владельцев машин автоволонтёры

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КОММЕНТАРИИ (1)

Владимир
13 май 2019 в 14:12

"окупить свою работу", "волонтёры"