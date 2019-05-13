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«Одуванчики, Волга и церква вдалеке»: блогер рассказал, почему Туношна лучше столичных аэропортов

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Ярославский блогер предложил для Туношны свой бренд 

Фото: Аэропорт Ярославля / Vk.com 

Ярославский бизнесмен и блогер Ян Левин нередко летает рейсами из аэропорта Туношна. Вылетая накануне из Ярославля, он написал целую колонку о том, чем ярославский аэропорт лучше столичных. Не без доли сарказма. 

Сегодня смотрю на нашу родную взлётно-посадочную в Туношне, вся заросшая, в весенних одуванах, и думаю: какой бренд пропадает!

Блогер сфотографировал подъезды к взлётно-посадочной полосе

Фото: Ян Левин / Facebook.com

Я приехал в аэропорт, когда большинство уже зарегистрировалось, а поскольку внутри здания, так сказать, аэровокзала душно, то все высыпали назад, на улицу. Жарко, все на расслабоне.

Думаю, вот чего не хватает современному русскому человеку, вылетающему в 90% случаев через столичные аэропорты? Пластик, стекло, длинные нелепые коридоры, толпы, скандалы, очереди на паспортный и вечный шмон, бессмысленный и беспощадный.

Ярославская Туношна должна предложить свой план развития, кодовое название: «Работаем на контрасте».

Вот все эти одуванчики, заросшие бетонные плиты, Волга и городищенская церква вдалеке, вольготно лежащие в крапиве в ожидании рейса пассажиры. Это же клад!

А-ля как в «Афоне». Коровы и козы пасутся рядом с взлётной полосой — это наводит на сельские благостные мысли.

Из аэропорта видна Волга 

Фото: Ян Левин / Facebook.com

Бабушка и внучка, летящая в Петербург, у бабушки в руках крынка молока, у внучки букет полевых цветов, сорванных тут же, на взлётке.

Пилот дядя Юра, в рубахе розового сукна с круганами на подмыханах, освежается ситро из автомата.

На пеньке мужики соображают самогон из канистры, бежит из ближайшего садоводства гонец с полторахой: он бегал к тёте Зое за добавкой.

Развевается полосатый колпак над Туношной — ветер слабый, южный.

Под кустом сирени на пиджаке спит пассажир. Усы и борода его в нюхательном табаке. Он счастлив, храпит.

Вдалеке в городищенской церкви звонят колокола.

— Что такое, бабушка? Почему в церквах нынче стоит звон? — спрашивает внучка в обруче из одуванчиков

— Не знаю, родная, может быть, это как-то связано с религией?

Жужжат пчёлы. Зной.

Неожиданно из радиорубки хриплый прокуренный голос: 

— Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Ярославль — Сингапур. Просим всех пройти к трапу.

Пилот дядя Юра, облив напоследок ситро лохматую голову, первым бодро идёт к самолёту. За ним, зевая и нехотя потягиваясь, плетутся остальные пассажиры.
—-------------------
Ну, если не получается конкурировать на равных, давайте хотя бы так!

Такое теряем!!!

Сердце кровью обливается!

Этим летом из аэропорта Ярославля запускают рейсы в Краснодар на самолётах Sukhoi Superjet 100

ТЕКСТ

Ян Левин

ТЕГИ

аэропорт Туношна

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
13 май 2019 в 13:23

в свете последних событий про суперджет то зря дописали.

Виталий
13 май 2019 в 13:52

Как жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами, парикмахерами и блогерами.