«Одуванчики, Волга и церква вдалеке»: блогер рассказал, почему Туношна лучше столичных аэропортов

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Ярославский блогер предложил для Туношны свой бренд
Ярославский бизнесмен и блогер Ян Левин нередко летает рейсами из аэропорта Туношна. Вылетая накануне из Ярославля, он написал целую колонку о том, чем ярославский аэропорт лучше столичных. Не без доли сарказма.
Сегодня смотрю на нашу родную взлётно-посадочную в Туношне, вся заросшая, в весенних одуванах, и думаю: какой бренд пропадает!
Я приехал в аэропорт, когда большинство уже зарегистрировалось, а поскольку внутри здания, так сказать, аэровокзала душно, то все высыпали назад, на улицу. Жарко, все на расслабоне.
Думаю, вот чего не хватает современному русскому человеку, вылетающему в 90% случаев через столичные аэропорты? Пластик, стекло, длинные нелепые коридоры, толпы, скандалы, очереди на паспортный и вечный шмон, бессмысленный и беспощадный.
Ярославская Туношна должна предложить свой план развития, кодовое название: «Работаем на контрасте».
Вот все эти одуванчики, заросшие бетонные плиты, Волга и городищенская церква вдалеке, вольготно лежащие в крапиве в ожидании рейса пассажиры. Это же клад!
А-ля как в «Афоне». Коровы и козы пасутся рядом с взлётной полосой — это наводит на сельские благостные мысли.
Бабушка и внучка, летящая в Петербург, у бабушки в руках крынка молока, у внучки букет полевых цветов, сорванных тут же, на взлётке.
Пилот дядя Юра, в рубахе розового сукна с круганами на подмыханах, освежается ситро из автомата.
На пеньке мужики соображают самогон из канистры, бежит из ближайшего садоводства гонец с полторахой: он бегал к тёте Зое за добавкой.
Развевается полосатый колпак над Туношной — ветер слабый, южный.
Под кустом сирени на пиджаке спит пассажир. Усы и борода его в нюхательном табаке. Он счастлив, храпит.
Вдалеке в городищенской церкви звонят колокола.
— Что такое, бабушка? Почему в церквах нынче стоит звон? — спрашивает внучка в обруче из одуванчиков
— Не знаю, родная, может быть, это как-то связано с религией?
Жужжат пчёлы. Зной.
Неожиданно из радиорубки хриплый прокуренный голос:
— Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Ярославль — Сингапур. Просим всех пройти к трапу.
Пилот дядя Юра, облив напоследок ситро лохматую голову, первым бодро идёт к самолёту. За ним, зевая и нехотя потягиваясь, плетутся остальные пассажиры.
—-------------------
Ну, если не получается конкурировать на равных, давайте хотя бы так!
Такое теряем!!!
Сердце кровью обливается!
Этим летом из аэропорта Ярославля запускают рейсы в Краснодар на самолётах Sukhoi Superjet 100.