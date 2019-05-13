«Одуванчики, Волга и церква вдалеке»: блогер рассказал, почему Туношна лучше столичных аэропортов

Ярославский бизнесмен и блогер Ян Левин нередко летает рейсами из аэропорта Туношна. Вылетая накануне из Ярославля, он написал целую колонку о том, чем ярославский аэропорт лучше столичных. Не без доли сарказма. Сегодня смотрю на нашу родную взлётно-посадочную в Туношне, вся заросшая, в весенних одуванах, и думаю: какой бренд пропадает!



Блогер сфотографировал подъезды к взлётно-посадочной полосе Фото: Ян Левин / Facebook.com

Я приехал в аэропорт, когда большинство уже зарегистрировалось, а поскольку внутри здания, так сказать, аэровокзала душно, то все высыпали назад, на улицу. Жарко, все на расслабоне.



Думаю, вот чего не хватает современному русскому человеку, вылетающему в 90% случаев через столичные аэропорты? Пластик, стекло, длинные нелепые коридоры, толпы, скандалы, очереди на паспортный и вечный шмон, бессмысленный и беспощадный.

Ярославская Туношна должна предложить свой план развития, кодовое название: «Работаем на контрасте».

Вот все эти одуванчики, заросшие бетонные плиты, Волга и городищенская церква вдалеке, вольготно лежащие в крапиве в ожидании рейса пассажиры. Это же клад!

А-ля как в «Афоне». Коровы и козы пасутся рядом с взлётной полосой — это наводит на сельские благостные мысли.



Из аэропорта видна Волга Фото: Ян Левин / Facebook.com

Бабушка и внучка, летящая в Петербург, у бабушки в руках крынка молока, у внучки букет полевых цветов, сорванных тут же, на взлётке.

Пилот дядя Юра, в рубахе розового сукна с круганами на подмыханах, освежается ситро из автомата.

На пеньке мужики соображают самогон из канистры, бежит из ближайшего садоводства гонец с полторахой: он бегал к тёте Зое за добавкой.

Развевается полосатый колпак над Туношной — ветер слабый, южный.

