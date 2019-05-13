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Город

«Хорошо!» Ярославский депутат открыл купальный сезон

В реку нырнул справедливоросс Анатолий Каширин

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Анатолий Каширин купался на даче 

Фото: Анатолий Каширин / Facebook.com 

Майские выходные настолько побаловали ярославцев жаркими выходными, что депутат муниципалитета Ярославля решил открыть купальный сезон. В реку окунулся справедливоросс Анатолий Каширин. 

— Каждый год в мае открываю сезон, это залив реки Которосли у меня на даче, — поделился с 76.RU Анатолий Каширин. — Водичка отличная. Учитывая, что я каждое Крещение купаюсь, я ждал, когда можно будет искупаться. Несколько раз за день сходил, хорошо.

Довольный депутат поделился видео с открытия купального сезона. 

Официально в Ярославле купальный сезон открывается ежегодно 1 июня после взятия Роспотребнадзором проб воды на городских пляжах. В прошлом году к открытию сезона пляжи освещали батюшки

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купаниекупальный сезон

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КОММЕНТАРИИ (1)

добрыйкот
13 май 2019 в 10:26

до освящения батюшкой ни в жизнь не пойду купаться. а несрепные места, где совсем не освящают, вообще к воде не подойду.