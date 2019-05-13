«Хорошо!» Ярославский депутат открыл купальный сезон

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В реку нырнул справедливоросс Анатолий Каширин
Анатолий Каширин купался на даче
Майские выходные настолько побаловали ярославцев жаркими выходными, что депутат муниципалитета Ярославля решил открыть купальный сезон. В реку окунулся справедливоросс Анатолий Каширин.
— Каждый год в мае открываю сезон, это залив реки Которосли у меня на даче, — поделился с 76.RU Анатолий Каширин. — Водичка отличная. Учитывая, что я каждое Крещение купаюсь, я ждал, когда можно будет искупаться. Несколько раз за день сходил, хорошо.
Довольный депутат поделился видео с открытия купального сезона.
Официально в Ярославле купальный сезон открывается ежегодно 1 июня после взятия Роспотребнадзором проб воды на городских пляжах. В прошлом году к открытию сезона пляжи освещали батюшки.