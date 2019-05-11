«Активность клещей максимальная»: стало известно, сколько ярославцев пострадало от заразных клещей

— С начала сезона в лечебные учреждения региона обратилось более 500 пострадавших от присасывания клещей, — говорится в бумаге за подписью врио руководителя управления Роспотребнадзора по Ярославской области Бориса Малицкого. — По данным мониторинга, 30% клещей, доставленных пострадавшими от укусов в лаборатории, заражены боррелиями. В мае-июне на всех территориях Ярославской области активность максимальная.

Кроме того, в ведомстве рассказали, как обезопасить себя от клещей и что делать, если паразит всё же присосался:

при выходе на природу нужно осматривать себя и друг друга, использовать репелленты. Занести клеща в дом можно с букетами цветов, ветками, также клещи могут оказаться на шерсти домашних животных;

если произошло присасывание клеща, необходимо как можно быстрее удалить его, стараясь не повредить хоботок. Для этого нужно сделать петлю из нитки, накинуть её на место присасывания, свести концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутить;

извлечённого клеща вместе с ниткой нужно положить в пластиковую или стеклянную ёмкость с ваткой внутри, закрыть крышечкой и отнести в лабораторию. Место присасывания необходимо обработать кожным антисептиком;

если вы сами не смогли снять клеща, то необходимо обратиться в травмпункт.

Кстати, на сегодняшний день самая надёжная защита от клещевого энцефалита — это прививка, её лучше делать до того, как проснулись клещи: с сентября по апрель. Но можно и сейчас, но стоит знать, что защита от заболевания наступит лишь через две недели.