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Город

«Активность клещей максимальная»: стало известно, сколько ярославцев пострадало от заразных клещей

В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить себя от паразитов

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Сейчас в Ярославской области клещи активны везде: даже в городах

Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

В распоряжение редакции 76.RU попал документ, в котором указана информация о пострадавших от клещей жителей Ярославской области.

— С начала сезона в лечебные учреждения региона обратилось более 500 пострадавших от присасывания клещей, — говорится в бумаге за подписью врио руководителя управления Роспотребнадзора по Ярославской области Бориса Малицкого. — По данным мониторинга, 30% клещей, доставленных пострадавшими от укусов в лаборатории, заражены боррелиями. В мае-июне на всех территориях Ярославской области активность максимальная.

Кроме того, в ведомстве рассказали, как обезопасить себя от клещей и что делать, если паразит всё же присосался:

  • при выходе на природу нужно осматривать себя и друг друга, использовать репелленты. Занести клеща в дом можно с букетами цветов, ветками, также клещи могут оказаться на шерсти домашних животных;
  • если произошло присасывание клеща, необходимо как можно быстрее удалить его, стараясь не повредить хоботок. Для этого нужно сделать петлю из нитки, накинуть её на место присасывания, свести концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутить;
  • извлечённого клеща вместе с ниткой нужно положить в пластиковую или стеклянную ёмкость с ваткой внутри, закрыть крышечкой и отнести в лабораторию. Место присасывания необходимо обработать кожным антисептиком;
  • если вы сами не смогли снять клеща, то необходимо обратиться в травмпункт.

Кстати, на сегодняшний день самая надёжная защита от клещевого энцефалита — это прививка, её лучше делать до того, как проснулись клещи: с сентября по апрель. Но можно и сейчас, но стоит знать, что защита от заболевания наступит лишь через две недели.

Недавно мы собрали пять реальных историй, случившихся с героями материалов Сети городских порталов. Они годами борются за жизнь, переболев клещевым энцефалитом, но кого-то болезнь лишила жизни. Почитайте и сделайте для себя вывод: стоит ли бежать делать прививку.

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