«Активность клещей максимальная»: стало известно, сколько ярославцев пострадало от заразных клещей

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В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить себя от паразитов
Сейчас в Ярославской области клещи активны везде: даже в городах
В распоряжение редакции 76.RU попал документ, в котором указана информация о пострадавших от клещей жителей Ярославской области.
— С начала сезона в лечебные учреждения региона обратилось более 500 пострадавших от присасывания клещей, — говорится в бумаге за подписью врио руководителя управления Роспотребнадзора по Ярославской области Бориса Малицкого. — По данным мониторинга, 30% клещей, доставленных пострадавшими от укусов в лаборатории, заражены боррелиями. В мае-июне на всех территориях Ярославской области активность максимальная.
Кроме того, в ведомстве рассказали, как обезопасить себя от клещей и что делать, если паразит всё же присосался:
Кстати, на сегодняшний день самая надёжная защита от клещевого энцефалита — это прививка, её лучше делать до того, как проснулись клещи: с сентября по апрель. Но можно и сейчас, но стоит знать, что защита от заболевания наступит лишь через две недели.
Недавно мы собрали пять реальных историй, случившихся с героями материалов Сети городских порталов. Они годами борются за жизнь, переболев клещевым энцефалитом, но кого-то болезнь лишила жизни. Почитайте и сделайте для себя вывод: стоит ли бежать делать прививку.