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Город

«Зрелище голозадых "ониждеток"»: сотня ярославцев сцепилась из-за писающих у фонтанов детей

Люди разделились на два лагеря и каждый объяснил свою позицию

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Автор поста возмущён, что родители отвели ребёнка в туалет прямо в кусты у фонтана, где отдыхают люди

Фото: Александра Савельева

Десятки ярославцев сцепились в споре под анонимным постом в паблике «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». Людей тронула тема писающих в общественных местах детей и поведения их родителей.

— Какая прекрасная погода выдалась на майские праздники. Можно отдохнуть семьёй, прогуляться по набережной и стрелке, посидеть у фонтана у часовни Невского. Удобны эти фонтаны тем, что рядом много кустов, и, если вдруг ребёнок захочет в туалет, то все дела можно сделать прямо там. Похоже, именно на это рассчитывала мама девочки 10 лет, которая не решила вопрос иначе, а позволила ребёнку пописать в центре города на виду у прохожих. Я, в принципе, понимаю, когда ребёнок маленький, и терпеть просто не умеет, то некоторые родители не грешат на это. Но ребёнку 10 лет, она как минимум, умеет доносить «информацию». А в центре просто на каждом углу заведения, куда ребёнка можно отвести. Хотя, посмотрев на маму, которая курила около фонтана, где куча детей, и которая не прятала в смущении бутылку пива, а гордо поставила рядом с вещами, вопросов больше не возникло, — написал автор.

Реакция была молниеносной. Досталось всем, и героям истории, и всем родителям детей, даже самым маленьким.

— Автор тысячу раз прав, — припечатала Эстер Шоу. — Да и с маленькими детьми это тоже мерзко.
Вчера была у фонтана на площади Юности, и зрелище голозадых «ониждеток» тоже не радует, знаете ли. Если уж вы водите своих «жеребят» на прогулки, делайте это в рамках приличий, родители.

— Самое ужасное, что такие мамы, да и папы не понимают, что не так, — добавила Наталья Марова. — Раньше про подгузники и не слышали, но это не значит, что кусты и остановки были обгажены. Ребёнок уже в года знал, что это некрасиво.

Не меньше оказалось и тех, кто встал на сторону писающих в общественных местах детей и их родителей.

— В Японии дети до опредёленного возраста писают и какают где приспичило и это норма, — написала Викулька Буранчикова. — Ребёнку до 3 лет включительно сложно донести, что он хочет, да и терпеть такие практически не могут. Родителю с такими детками приходится ходить в кустики, ибо понимают уже практически вот вот будет конфуз, и я уверенна вас тоже водили в кустики.

— Дети они и в Африке дети — где хотят там и писают, — поделилась своим мнением Жанна. — Что-то ни один из вас не подойдёт к пьяному и не говорит, когда тот справляет нужду за углом дома, а живущие на первом этаже потом эти пары вдыхают. Докопались до детей, а боитесь взрослым сказать.

А вот взрослые ответили и за себя.

— Мне за 30, и помню так прижало в транспорте, что я ломанулся в кусты почти у дороги, — признался Дмитрий Донской. — А что делать-то?

Сейчас пост набрал уже сотню комментариев и спор ещё не утихает. Также ярославцы не сошлись во мнении о доступности туалетов в городе: одни считают, что сходить зачастую негде даже за деньги, другие уверяют, что повсюду полно заведений, куда можно забежать по нужде.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

дети

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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
11 май 2019 в 13:59

ЯЖЕМАТЕРИ иногда реально бесят. это отдельная каста женщин с потребительским отношением к жизни. пример стою у входа в подьезд. дверь загородил двухлетний малыш. вместо того чтоб взять его за руку и отодвинуть ЯЖМАМАШКА 3 минуты обьясняло дитяти что оно должно отойти.

Mel
11 май 2019 в 13:35

При чем тут дети? В городе отсутствуют общественные туалеты, вопросы нужно адресовать властям города! Все накинулись на мать, как будто не понимаете - что все детские и общественные площадки должны быть оборудованы туалетами! У нас же, что при СССР было построено - и то, ликвидировали! У властьимущих один вопрос и проблема - как потуже набить свой карман!

Гость
11 май 2019 в 13:07

Справление нужды это мелкое хулиганство, за это надо месяц обезьянника давать. Что до власти она должна обеспечить все общественные места био туалетами. Но по факту в России нечего этого не работает.