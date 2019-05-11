«Зрелище голозадых "ониждеток"»: сотня ярославцев сцепилась из-за писающих у фонтанов детей

Автор поста возмущён, что родители отвели ребёнка в туалет прямо в кусты у фонтана, где отдыхают люди

Десятки ярославцев сцепились в споре под анонимным постом в паблике «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». Людей тронула тема писающих в общественных местах детей и поведения их родителей.

— Какая прекрасная погода выдалась на майские праздники. Можно отдохнуть семьёй, прогуляться по набережной и стрелке, посидеть у фонтана у часовни Невского. Удобны эти фонтаны тем, что рядом много кустов, и, если вдруг ребёнок захочет в туалет, то все дела можно сделать прямо там. Похоже, именно на это рассчитывала мама девочки 10 лет, которая не решила вопрос иначе, а позволила ребёнку пописать в центре города на виду у прохожих. Я, в принципе, понимаю, когда ребёнок маленький, и терпеть просто не умеет, то некоторые родители не грешат на это. Но ребёнку 10 лет, она как минимум, умеет доносить «информацию». А в центре просто на каждом углу заведения, куда ребёнка можно отвести. Хотя, посмотрев на маму, которая курила около фонтана, где куча детей, и которая не прятала в смущении бутылку пива, а гордо поставила рядом с вещами, вопросов больше не возникло, — написал автор.



Реакция была молниеносной. Досталось всем, и героям истории, и всем родителям детей, даже самым маленьким.

— Автор тысячу раз прав, — припечатала Эстер Шоу. — Да и с маленькими детьми это тоже мерзко.

Вчера была у фонтана на площади Юности, и зрелище голозадых «ониждеток» тоже не радует, знаете ли. Если уж вы водите своих «жеребят» на прогулки, делайте это в рамках приличий, родители.

— Самое ужасное, что такие мамы, да и папы не понимают, что не так, — добавила Наталья Марова. — Раньше про подгузники и не слышали, но это не значит, что кусты и остановки были обгажены. Ребёнок уже в года знал, что это некрасиво.

Не меньше оказалось и тех, кто встал на сторону писающих в общественных местах детей и их родителей.

— В Японии дети до опредёленного возраста писают и какают где приспичило и это норма, — написала Викулька Буранчикова. — Ребёнку до 3 лет включительно сложно донести, что он хочет, да и терпеть такие практически не могут. Родителю с такими детками приходится ходить в кустики, ибо понимают уже практически вот вот будет конфуз, и я уверенна вас тоже водили в кустики.

