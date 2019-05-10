В Ярославле на популярном сайте объявлений выставили на продажу ребёнка

Шокирующее объявление появилось на известном сайте по продаже товаров и услуг. В Ярославле продают 9-летнего мальчика за 10 500 рублей. Объявление появилось на днях в разделе «Другие животные».

— Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3–4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, — говорится в описании.

Первым объявление заметил ярославец Николай Храбров. Он и обратился в полицию, чтобы помочь ребёнку.

