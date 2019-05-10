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Город

В Ярославле на популярном сайте объявлений выставили на продажу ребёнка

Объявление разместили в разделе «Другие животные»

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Объявление появилось на этой неделе

Фото: Николай Храбров / Fb.com

Шокирующее объявление появилось на известном сайте по продаже товаров и услуг. В Ярославле продают 9-летнего мальчика за 10 500 рублей. Объявление появилось на днях в разделе «Другие животные».

— Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3–4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, — говорится в описании.

Первым объявление заметил ярославец Николай Храбров. Он и обратился в полицию, чтобы помочь ребёнку.

— 12-летняя сестренка разместила объявление после ссоры с братом. Сотрудники провели профилактическую беседу с семьёй, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После беседы объявление было удалено.

А бывает всё на самом деле: в Ярославле родную мать обвинили в продаже ребёнка. Почему женщина отдала малышку в другую семью. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

гостья
10 май 2019 в 12:41

А ведь на сайтах объявлений модераторы сидят. Как они такое пропустили?

Гость
10 май 2019 в 13:14

я, что бы кобеля для вязки выставить, пол дня потерял, то это не так, то то... А тут 12 летняя девочка человека на продажу выставила и очевидно без проблем. Это как??? Нормальные такие модеры на сайте видать