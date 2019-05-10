В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео

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Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
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Публикуем кадры фейерверка на 9 Мая
Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле. На Которосльную набережную и на мост через реку устремились жители города, люди смотрели на фейерверк и со Стрелки. А наша Саша Савельева решила поснимать салют с другой стороны реки.
Публикуем фото и видео с салюта: