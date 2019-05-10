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Фоторепортаж

В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео

Публикуем кадры фейерверка на 9 Мая

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Фото: Александра Савельева

Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле. На Которосльную набережную и на мост через реку устремились жители города, люди смотрели на фейерверк и со Стрелки. А наша Саша Савельева решила поснимать салют с  другой стороны реки.

Публикуем фото и видео с салюта:

За минуту до первого залпа

Фото: Еена Вахрушева

Первые вспышки

Фото: Александра Савельева

Вид с другой стороны реки

Фото: Александра Савельева

Россыпь в темном небе

Фото: Александра Савельева

После салюта звучали аплодисменты

Фото: Александра Савельева

С праздником!

Фото: Александра Савельева

С Днём Победы!

Фото: Александра Савельева

Видео: Елена Вахрушева

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9 Мая 2019салют

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