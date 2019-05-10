«Выйди с плакатом — узнаешь, что тебя кто-то проплачивает»: колонка ярославца об уличных акциях

Вчерашний день был насыщен событиями. В небе кружили самолёты, а на земле под советские песни прошёл праздничный парад в честь Дня Победы. Среди толпы гуляющих и весёлых ярославцев в центре города можно было встретить Александра Юборса. Молодой человек вышел на центральную улицу Ярославля с плакатом в руках — «Не нужно повторять. Занимайтесь любовью, а не войной». О милитаризме, государстве и одиночных пикетах читайте в колонке молодого активиста.



Не буду сейчас рассуждать на тему геополитики и спорить с кем-то. Просто выскажу своё мнение. Максимально кратко.



Не так давно нашёл свой школьный альбом и увидел в нём нарисованные танки, истребители, солдат на марше. Подпись: «С Днём Победы».

Интересно, а почему нас не учили рисовать оторванные ноги, вывернутые наизнанку животы, разбитые черепа с разбросанными повсюду мозгами? Это ведь является неотъемлемым атрибутом войны, не так ли? Так почему же не учили? Почему? Задумайтесь.



9 мая я провёл одиночный пикет против пропаганды милитаризма. Вышел в центр города, стоял долго, люди фотографировали, поддерживали словами, жали руку. От кого-то услышал даже: «Make love, not war».

Негатив тоже был: кто-то бросил неодобрительный взгляд, кто-то спросил сколько мне за это платят, а кто-то сказал, что моими действиями управляет тайное жидомасонское правительство.

В этой стране выйди с плакатом на улицу — тут же узнаешь, что тебя кто-то проплачивает.



Ну что же, какие-бы жидомасоны не стояли за моей спиной, мнение это чисто моё и я его высказал. Всем спасибо.