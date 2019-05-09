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Сергей Доренко

Сергей Доренко в Ярославле: «Человек, который завоюет Россию, должен обладать волей к власти»

Сегодня умер известный журналист и радиоведущий России и СССР

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Сергей Доренко приезжал в Ярославль в 2013 году

Фото: кадр с видео Городского телеканала / Youtube

Сегодня стало известно, что умер советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Он ехал на мотоцикле в самом центре Москвы, но внезапно упал. Врачам не удалось спасти жизнь 59-летней легенде российской журналистики. 

Мы вспоминаем его визит в Ярославль в 2013 году, тогда он был приглашен на региональный клуб журналистов, где немало высказался о политической ситуации тех дней. Говорил и про оппозиционного деятеля Алексея Навального, и про оппозиционного политика, на тот момент депутата Ярославской областной Думы Бориса Немцова

— Человек, который завоюет Россию, должен обладать волей к власти, — сказал ярославским журналистам Сергей Доренко. — У Навального есть огромный минус — он ничем больше не обладает, кроме воли к власти. Немцов хочет создать плацдарм для прыжка на Москву, — оценил обоих журналист.

Также он высказался о том, какая миссия у России. 

— Мне кажется, что России подходит схема только идеологического государства, государства с миссией, с каким-то походом за правдой, — высказался Доренко. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

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Доренко

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