Сергей Доренко в Ярославле: «Человек, который завоюет Россию, должен обладать волей к власти»

Сегодня стало известно, что умер советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Он ехал на мотоцикле в самом центре Москвы, но внезапно упал. Врачам не удалось спасти жизнь 59-летней легенде российской журналистики.

Мы вспоминаем его визит в Ярославль в 2013 году, тогда он был приглашен на региональный клуб журналистов, где немало высказался о политической ситуации тех дней. Говорил и про оппозиционного деятеля Алексея Навального, и про оппозиционного политика, на тот момент депутата Ярославской областной Думы Бориса Немцова.