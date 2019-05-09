Сергей Доренко в Ярославле: «Человек, который завоюет Россию, должен обладать волей к власти»

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Сегодня умер известный журналист и радиоведущий России и СССР
Сергей Доренко приезжал в Ярославль в 2013 году
Сегодня стало известно, что умер советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Он ехал на мотоцикле в самом центре Москвы, но внезапно упал. Врачам не удалось спасти жизнь 59-летней легенде российской журналистики.
Мы вспоминаем его визит в Ярославль в 2013 году, тогда он был приглашен на региональный клуб журналистов, где немало высказался о политической ситуации тех дней. Говорил и про оппозиционного деятеля Алексея Навального, и про оппозиционного политика, на тот момент депутата Ярославской областной Думы Бориса Немцова.
— Человек, который завоюет Россию, должен обладать волей к власти, — сказал ярославским журналистам Сергей Доренко. — У Навального есть огромный минус — он ничем больше не обладает, кроме воли к власти. Немцов хочет создать плацдарм для прыжка на Москву, — оценил обоих журналист.
Также он высказался о том, какая миссия у России.
— Мне кажется, что России подходит схема только идеологического государства, государства с миссией, с каким-то походом за правдой, — высказался Доренко.