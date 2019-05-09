Почти бесконечный: 25 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» по Ярославлю

Сегодня по Ярославлю прошёл самый массовый «Бессмертный полк» за всю историю акции. По данным правительства Ярославской области, в ней приняли участие около 25 тысяч человек. Настоящая ли это цифра, сказать трудно, но полк, действительно, был огромный.

Шествие началось от памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной. Традиционно его финалом стало возложение цветов к Вечному огню, который буквально утонул сегодня в них.

— Миллионы людей по всей стране идут с фотографиями своих родных и близких, которые отстаивали Победу и подарили всему миру свободу от фашизма. Это и есть патриотизм, гордость за нашу страну, память о бессмертном подвиге нашего народа, которую мы обязаны сохранить и передать нашим потомкам, — высказался губернатор Дмитрий Миронов, который тоже участвовал сегодня в шествии вместе с некоторыми своими подчинёнными. — В детстве я всегда ходил на праздник с дедушкой, Героем Советского Союза Тимофеем Федоровичем Кармацким, и очень гордился, что иду вместе с героическими людьми, — добавил глава региона.