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Город

Безопасность сломалась: в Ярославле испортили дорожный знак, изображающий ребёнка

Его установили ради безопасности пешеходов

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Символ простоял сутки после установки

Фото: Темур Абдуллаев / Facebook.com 

Ровно сутки простоял в Ярославле необычный дорожный знак, изображающий школьника, переходящего дорогу. Его установили у пешеходного перехода в Красных Ткачах. 

Однако знак водители оценили по-разному.

— Прикольно и круто! — написал дорожный активист Темур Абдуллаев. 

— Будет обратный эффект. Когда появится настоящий ребенок водители будут думать, что это муляж и ехать дальше со всеми вытекающими, — посчитала Анна Шахова. 

— Это напоминает упоротых, которые «не успеют оттормозиться в населённом пункте на трассе». А знаки тогда зачем? — высказался художник Вася Ложкин. 

В любом случае, жизнь знака оказалась недолгой — уже через сутки мальчику погнули голову.

В Красноперекопском районе Ярославля из-за отсутствия нормальных пешеходных переходов на мэрию подали иски в суд

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 май 2019 в 15:01

Я вам скажу правду, на этом самом месте лет 30 назад сбили парня , там даже пямятник есть. Нужны там любые знаки,что бы видно было...

Гость
9 май 2019 в 15:05

Правильно и сделали.

Ссс
9 май 2019 в 14:05

А умнее ничего не придумали.
Сказки в детстве не читали.
Про постуха и волков.
Постах решил шутить и кричал что волки пришли. Несколько раз на помощь вся деревня прибегала, но когда пришли по настоящему волки, ни кто не поверил и всех овец съели.

Так и тут перестанут воспринимать всерьез силуэт. А когда появится настоящий, то просто собьют.
У кого хоть только такая гениальная идея появилась...