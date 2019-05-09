Безопасность сломалась: в Ярославле испортили дорожный знак, изображающий ребёнка

Ровно сутки простоял в Ярославле необычный дорожный знак, изображающий школьника, переходящего дорогу. Его установили у пешеходного перехода в Красных Ткачах.

Однако знак водители оценили по-разному.

— Прикольно и круто! — написал дорожный активист Темур Абдуллаев.

— Будет обратный эффект. Когда появится настоящий ребенок водители будут думать, что это муляж и ехать дальше со всеми вытекающими, — посчитала Анна Шахова.

— Это напоминает упоротых, которые «не успеют оттормозиться в населённом пункте на трассе». А знаки тогда зачем? — высказался художник Вася Ложкин.