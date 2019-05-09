Безопасность сломалась: в Ярославле испортили дорожный знак, изображающий ребёнка

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Его установили ради безопасности пешеходов
Символ простоял сутки после установки
Ровно сутки простоял в Ярославле необычный дорожный знак, изображающий школьника, переходящего дорогу. Его установили у пешеходного перехода в Красных Ткачах.
Однако знак водители оценили по-разному.
— Прикольно и круто! — написал дорожный активист Темур Абдуллаев.
— Будет обратный эффект. Когда появится настоящий ребенок водители будут думать, что это муляж и ехать дальше со всеми вытекающими, — посчитала Анна Шахова.
— Это напоминает упоротых, которые «не успеют оттормозиться в населённом пункте на трассе». А знаки тогда зачем? — высказался художник Вася Ложкин.
В любом случае, жизнь знака оказалась недолгой — уже через сутки мальчику погнули голову.
В Красноперекопском районе Ярославля из-за отсутствия нормальных пешеходных переходов на мэрию подали иски в суд.
Я вам скажу правду, на этом самом месте лет 30 назад сбили парня , там даже пямятник есть. Нужны там любые знаки,что бы видно было...
А умнее ничего не придумали.
Сказки в детстве не читали.
Про постуха и волков.
Постах решил шутить и кричал что волки пришли. Несколько раз на помощь вся деревня прибегала, но когда пришли по настоящему волки, ни кто не поверил и всех овец съели.
Так и тут перестанут воспринимать всерьез силуэт. А когда появится настоящий, то просто собьют.
У кого хоть только такая гениальная идея появилась...