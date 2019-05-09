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Город

В День Победы в центре Ярославля развернули торговлю пилотками

Товар выставили на головах манекенах. Фото

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Товар выставили на манекенах

Фото: Александра Савельева

Торговля атрибутикой в День Победы становится уже нормой: флаги, ленточки, значки — ярославцы с удовольствием скупают это. 

Однако в этом году продавцы атрибутикой пошли дальше. В моде — пилотки с красными звёздами. Один из торгашей выставил свой товар на головах манекенов, увидеть его можно на Красной площади. 

— У фонтанов на улице Андропова продавали по 300 рублей. Где-то отдают по 250 рублей и в подарок ещё значок с георгиевской лентой дарят, — рассказала фотокорреспондент 76.RU Александра Савельева. 

Народ охотно разбирает атрибутику

Фото: Александра Савельева

Выглядит такой стихийный рынок странно

Фото: Александра Савельева

Флаги от 150 рублей

Фото: Александра Савельева

Обо всём, что происходит в Ярославле на День Победы мы рассказываем в режиме онлайн в нашей трансляции. Программу праздника можно посмотреть тут.

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