За пять лет их стало меньше в три раза: сколько ветеранов ВОВ живёт в Ярославской области сейчас

«Скоро их не останется совсем».

Эту фразу слышал от школьного учителя, наверное, каждый, когда речь заходила о ветеранах Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем уже 74-ю годовщину Победы над фашизмом. А это значит, что даже самым юным участникам войны сегодня уже около 90 лет.

Мы решили узнать, а сколько же их осталось сегодня? Информацию запросили в региональном департаменте труда и социального развития, где предоставили цифры с 2013 по 2019 годы.

— К сожалению, более ранних данных у нас не сохранилось. Учёт вёлся на бумажных документах, срок хранения у которых — пять лет. Возможно, данные о численности имеются в других органах, — ответила специалист департамента труда и социального развития Ярославской области.