За пять лет их стало меньше в три раза: сколько ветеранов ВОВ живёт в Ярославской области сейчас

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Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
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Каждый год людей, кто ковал победу в самой страшной войне прошлого века, остаётся всё меньше
«Скоро их не останется совсем».
Эту фразу слышал от школьного учителя, наверное, каждый, когда речь заходила о ветеранах Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем уже 74-ю годовщину Победы над фашизмом. А это значит, что даже самым юным участникам войны сегодня уже около 90 лет.
Мы решили узнать, а сколько же их осталось сегодня? Информацию запросили в региональном департаменте труда и социального развития, где предоставили цифры с 2013 по 2019 годы.
— К сожалению, более ранних данных у нас не сохранилось. Учёт вёлся на бумажных документах, срок хранения у которых — пять лет. Возможно, данные о численности имеются в других органах, — ответила специалист департамента труда и социального развития Ярославской области.
Приводим цифры.
Инвалиды Великой Отечественной войны:
Участники Великой Отечественной войны:
Граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»:
Труженики тыла — лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны:
Как будет проходить День Победы в Ярославле в этом году, как прошагает «Бессмертный полк», какие письма писали с фронта ярославцы: всё о 9 Мая в одном материале.