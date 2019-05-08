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За пять лет их стало меньше в три раза: сколько ветеранов ВОВ живёт в Ярославской области сейчас

Приводим данные неумолимой статистики

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Каждый год людей, кто ковал победу в самой страшной войне прошлого века, остаётся всё меньше

Фото: Александра Савельева

«Скоро их не останется совсем».

Эту фразу слышал от школьного учителя, наверное, каждый, когда речь заходила о ветеранах Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем уже 74-ю годовщину Победы над фашизмом. А это значит, что даже самым юным участникам войны сегодня уже около 90 лет. 

Мы решили узнать, а сколько же их осталось сегодня? Информацию запросили в региональном департаменте труда и социального развития, где предоставили цифры с 2013 по 2019 годы.

— К сожалению, более ранних данных у нас не сохранилось. Учёт вёлся на бумажных документах, срок хранения у которых — пять лет. Возможно, данные о численности имеются в других органах, — ответила специалист департамента труда и социального развития Ярославской области. 

Приводим цифры.

Инвалиды Великой Отечественной войны:

  • 2013 год — 730;
  • 2014 год — 596;
  • 2015 год — 467;
  • 2016 год — 357;
  • 2017 год — 273;
  • 2018 год — 203;
  • 2019 год — 154.

Участники Великой Отечественной войны:

  • 2013 год — 2897;
  • 2014 год — 2380;
  • 2015 год — 1959;
  • 2016 год — 1551;
  • 2017 год — 1228;
  • 2018 год — 947;
  • 2019 год — 703.

Граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»:

  • 2013 год — 671;
  • 2014 год — 623;
  • 2015 год — 582;
  • 2016 год — 524;
  • 2017 год — 480;
  • 2018 год — 430;
  • 2019 год — 378.

Труженики тыла — лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны:

  • 2013 год — 30844;
  • 2014 год — 26273;
  • 2015 год — 22641;
  • 2016 год — 19422;
  • 2017 год — 16479;
  • 2018 год — 13447;
  • 2019 год — 10935.

Как будет проходить День Победы в Ярославле в этом году, как прошагает «Бессмертный полк», какие письма писали с фронта ярославцы: всё о 9 Мая в одном материале

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