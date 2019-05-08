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Город

Смотрели, как его сносили, и не сделали ничего: в Ярославле собственник разрушил советское здание

Ярославская активистка пыталась остановить снос, но её проигнорировали

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Здание разрушали с конца апреля, но никто не остановил собственника

Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com 

В центре Ярославля частный владелец снёс историческое здание, относящееся к советской эпохе. Это было здание бывшего детского сада завода синтетического каучука, построенного в 1933 году, оно находилось на улице Некрасова, 52/1. 

Работы по разборке здания начались в последних числах апреля, о чем писала в социальных сетях ярославская градозащитница, член союза архитекторов Ольга Мазанова. Она отмечала чиновников в своей публикации, в том числе губернатора региона, вызывала полицию и стояла с пикетом у забора здания. 

— Позор! В Ярославле уничтожают культурное наследие советской эпохи, — говорит Ольга Мазанова. 

Но её попытки привлечь внимание оказались тщетны, 7 мая здание разрушили полностью. Запрос о происходящем мы отправляли пресс-секретарю департамента ещё 4 мая, ответ получили сегодня: 

— На основании проекта зон охраны, здания различных исторических периодов, построенные до 1957 года, являются историческими. Это здание является историческим. Снос (демонтаж) строений, сооружений запрещён без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия. Собственник здания, юридическое лицо, за разрешением на демонтаж в департамент не обращался, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Материалы направлены в прокуратуру для привлечения собственника к ответственности. 

Здание не было заброшенным. Но собственник предпочёл его разрушить 

Этой зимой Ярославль потерял немало. В Красноперекопском районе Ярославля собственник разрушил историческое здание школы, в которой училась Валентина Терешкова. Перед этим в здании несколько раз случались пожары. По-тихому разрушили старинное двухэтажное здание, стоявшее рядом с домом купца Вахромеева в центре города. 

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Анна Елкина

ТЕГИ

сносисторическое здание

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость.
8 май 2019 в 16:23

Надоели

гость
8 май 2019 в 15:30

Надоели уже ценители "исторических сараев". Это здание точно не является ценным наследием зодчества, и к тому же устарело и технически и морально. Единственное за что действительно стоило бы переживать это чтоб на месте бывшего детского сада был отстроен современный детский сад на месте школы - школа и тому подобное, а то торговых центров и башен уже хватает. Увы это как раз никому не интересно...

ttvdenis
8 май 2019 в 15:23

Да и хрен с ним