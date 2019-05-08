Смотрели, как его сносили, и не сделали ничего: в Ярославле собственник разрушил советское здание

В центре Ярославля частный владелец снёс историческое здание, относящееся к советской эпохе. Это было здание бывшего детского сада завода синтетического каучука, построенного в 1933 году, оно находилось на улице Некрасова, 52/1.

Работы по разборке здания начались в последних числах апреля, о чем писала в социальных сетях ярославская градозащитница, член союза архитекторов Ольга Мазанова. Она отмечала чиновников в своей публикации, в том числе губернатора региона, вызывала полицию и стояла с пикетом у забора здания.