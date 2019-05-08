Деньги собирали всей страной: ветерану из землянки в Ярославле поставили памятник

Ярославские волонтёры, заботившиеся о 91-летнем ветеране Валентине Махалине, том самом «ветеране из землянки», поставили посмертный памятник. Он обошёлся в 36 тысяч рублей, это были деньги, которые собирали ещё на новое жильё дедушке, но он не дожил до того дня, когда бы смог переехать.



— Сегодня был установлен памятник Валентину Ивановичу, чуть позже будет сделано благоустройство могилы! — рассказали в группе, созданной в память о ветеране.

На памятнике получился ещё молодой, но узнаваемый дедушка Валентин. Похоронен он на «Осташинском» кладбище.