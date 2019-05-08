Деньги собирали всей страной: ветерану из землянки в Ярославле поставили памятник

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На него скидывались жители с разных регионов России
Сегодня на могиле дедушки появился памятник
Ярославские волонтёры, заботившиеся о 91-летнем ветеране Валентине Махалине, том самом «ветеране из землянки», поставили посмертный памятник. Он обошёлся в 36 тысяч рублей, это были деньги, которые собирали ещё на новое жильё дедушке, но он не дожил до того дня, когда бы смог переехать.
— Сегодня был установлен памятник Валентину Ивановичу, чуть позже будет сделано благоустройство могилы! — рассказали в группе, созданной в память о ветеране.
На памятнике получился ещё молодой, но узнаваемый дедушка Валентин. Похоронен он на «Осташинском» кладбище.
— Отдельная благодарность сотрудникам «Осташинского» кладбища — их тронула человечность волонтёров, когда устанавливали оградку, нам пообещали бесплатно сделать отсыпку песком — и сделали! — рассказали волонтёры. — Можем точно заверить, что ни одной копейки мимо не ушло.
История ветерана Махалина взволновала не только Ярославль, но и всю страну. На дедушку, живущего в сырой и кривой избушке, случайно наткнулась фотограф 76.RU. Постучалась в странный домик, обклеенный пакетами и газетами. Оказалось, так старик затыкал щели в стенах, чтобы окончательно не замерзнуть. Дом представлял собой печальное зрелище. После нашей публикации заскрипела бюрократическая машина. Дедушке привезли машину дров от местной администрации. Читатели сбросились на забор, телевизор, дровницу. Подремонтировали дом.
Власти предложили ветерану переехать в дом престарелых, но тот отказался — умирать, так у себя дома. И тогда возникло общественное движение в поддержку Валентина Махалина. Волонтёры достаточно быстро насобирали столько денег, что хватило на новый дом. И уже было хотели переселить дедушку, как тот… Скончался. Перед Новым годом — 2018 Валентина Махалина не стало.