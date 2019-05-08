8 мая среда
СЕЙЧАС +26°С
usd 65.22
eur 73.08
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
usd 65.22
eur 73.08
Город

Будут делать через суд: мэрию заставили ремонтировать дороги в Красноперекопском районе

Иски поданы по внушительному списку дорог

Поделиться

824
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Сразу 11 исков подала в суд прокуратура на мэрию Ярославля 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле в отношении мэрии подали сразу 11 исков в суд за плохие дороги. Все эти улицы находятся в Красноперекопском районе, и на днях их проверила прокуратура. 

— Установлено, что дорожное покрытие на улицах 8 Марта, Большой Федоровской, Зелинского, Рыкачева, Малой Пролетарской, Бахвалова, Институтской, Красноперекопской, Гагарина не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. На дорогах имеются многочисленные выбоины, не везде соответствует нормативным требованиям дорожная разметка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля. 

Ещё два иска подали из-за отсутствия нормальных пешеходных переходов у двух школ района — № 241 и № 12, из-за чего видят риск для детей. 

Все иски поступили в Красноперекопский районный суд, теперь по решению суда мэрию обяжут заняться ремонтом и устранением этих нарушений. 

Ещё недавно в своём годовом отчёте губернатор Ярославской области рассказывал, как беспрецедентно много сделано для ремонта дорог. Но в облдуме считают, что 60% дорог региона — развалины. Полный список дорог, которыми займутся в этом году, мы уже публиковали ранее. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

дорогиремонт дорог

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
8 май 2019 в 10:19

лучше б выгнали Энту ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ из мерии...спец на спеце а город-Сирота!

Светлана Сергеева
8 май 2019 в 11:53

А как же в сельской местности?! Дорога от станции Бурмакино до села Рождествено в ужасном состоянии! И делать её не собираются!!! 10км позора!!!!