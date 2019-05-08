Будут делать через суд: мэрию заставили ремонтировать дороги в Красноперекопском районе

В Ярославле в отношении мэрии подали сразу 11 исков в суд за плохие дороги. Все эти улицы находятся в Красноперекопском районе, и на днях их проверила прокуратура.

— Установлено, что дорожное покрытие на улицах 8 Марта, Большой Федоровской, Зелинского, Рыкачева, Малой Пролетарской, Бахвалова, Институтской, Красноперекопской, Гагарина не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. На дорогах имеются многочисленные выбоины, не везде соответствует нормативным требованиям дорожная разметка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля.