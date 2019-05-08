Будут делать через суд: мэрию заставили ремонтировать дороги в Красноперекопском районе

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Иски поданы по внушительному списку дорог
Сразу 11 исков подала в суд прокуратура на мэрию Ярославля
В Ярославле в отношении мэрии подали сразу 11 исков в суд за плохие дороги. Все эти улицы находятся в Красноперекопском районе, и на днях их проверила прокуратура.
— Установлено, что дорожное покрытие на улицах 8 Марта, Большой Федоровской, Зелинского, Рыкачева, Малой Пролетарской, Бахвалова, Институтской, Красноперекопской, Гагарина не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. На дорогах имеются многочисленные выбоины, не везде соответствует нормативным требованиям дорожная разметка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля.
Ещё два иска подали из-за отсутствия нормальных пешеходных переходов у двух школ района — № 241 и № 12, из-за чего видят риск для детей.
Все иски поступили в Красноперекопский районный суд, теперь по решению суда мэрию обяжут заняться ремонтом и устранением этих нарушений.
Ещё недавно в своём годовом отчёте губернатор Ярославской области рассказывал, как беспрецедентно много сделано для ремонта дорог. Но в облдуме считают, что 60% дорог региона — развалины. Полный список дорог, которыми займутся в этом году, мы уже публиковали ранее.