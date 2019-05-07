В Ярославской области женщина дважды сменила фамилию, чтобы не платить долги

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Как судебные приставы искали должницу
Женщина дважды меняла фамилию, а затем отчество и имя
В Ярославской области женщина решила нестандартным образом обмануть судебных приставов. Долгое время 35-летняя ярославна не платила за коммунальные услуги. Позже женщина взяла кредит. Конечно, расплачиваться по счетам она не собиралась. Тогда женщина сменила имя и фамилию, чтобы судебные приставы не смогли её вычислить.
— Судебным приставам длительное время не удавалось связаться с должницей, ее объявили в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Службы установили, что женщина дважды меняла фамилию, а потом и вовсе сменила имя и отчество. Начинать жизнь с «чистого листа» должнице понравилось — Наталья Сергеевна, затем Таисия Андреевна. Должница настолько увлеклась подборкой новых имен, что не учла одного — есть строгий учет ранее выданных документов и используемых реквизитов, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Женщину поймали. Теперь ей придётся выплатить более 100 тысяч рублей за долги по коммунальным платежам и по кредиту.
Много необычных случаев рассказывают судебные приставы. Например, ярославна прикинулась маленькой девочкой, чтобы не платить долги.