В Ярославской области женщина дважды сменила фамилию, чтобы не платить долги

В Ярославской области женщина решила нестандартным образом обмануть судебных приставов. Долгое время 35-летняя ярославна не платила за коммунальные услуги. Позже женщина взяла кредит. Конечно, расплачиваться по счетам она не собиралась. Тогда женщина сменила имя и фамилию, чтобы судебные приставы не смогли её вычислить.



— Судебным приставам длительное время не удавалось связаться с должницей, ее объявили в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Службы установили, что женщина дважды меняла фамилию, а потом и вовсе сменила имя и отчество. Начинать жизнь с «чистого листа» должнице понравилось — Наталья Сергеевна, затем Таисия Андреевна. Должница настолько увлеклась подборкой новых имен, что не учла одного — есть строгий учет ранее выданных документов и используемых реквизитов, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

