Парад Победы, «Бессмертный полк» и салют: полная программа празднования 9 Мая в Ярославле

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Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
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Публикуем расписание всего дня
В Ярославле пройдет «Бессмертный полк»
Стала известна полная программа празднования 9 Мая в Ярославле. Публикуем расписание мероприятий:
Вечный огонь
09:00 — торжественная церемония возложения цветов.
Советская площадь
10:00–11:00 — торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона.
Советская площадь
11:00–12:00 — театрализованное представление «#МойМаршал».
От памятника Н. А. Некрасову — Волжская набережная — Советская площадь — Вечный огонь
12:00 — «Бессмертный полк».
Стадион «Спартаковец»
12:00–16:30 — «Победный май». Концертная программа.
Советская площадь
14:00–18:00 — «Майский вальс». Танцевальная программа.
18:00–22:00 — киноконцерт.
Которосльная набережная (центральный пляж)
21:00–22:00 — танцплощадка «Рио Рита» под музыку ярославского муниципального духового оркестра.
22:00 — фейерверк.
Праздничные программы в районах города
Дзержинский район
12:00 — «Песни Победы». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль». Парк Победы на Ленинградском проспекте.
Заволжский район
09:30 — «Подвигу народа — жить в веках!» Митинг, посвященный Дню Победы, у памятника Воину-освободителю. В микрорайоне Резинотехника.
12:00 — праздничная программа, посвященная Дню Победы. Площадь перед Домом культуры «Энергетик».
Красноперекопский район
12:00 — Праздничная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп». Рабочий сад.
16:00 — Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник». Парк «Нефтяник».
Ленинский район
12:00 — «Пришла весна — весна Победы». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А. М. Добрынина. Парк «Юбилейный».
10:00 — «Утро Победы». Праздничная программа. Территория у Музея боевой славы.
13:00 — «Весна 45-го». Концертная театрализованная программа. Дом культуры «Строитель».
Фрунзенский район
10:30 — «Подвигом славны твои земляки». Митинг у Обелиска Славы в микрорайоне Липовая гора.
«Мы этой памяти верны» — концертная программа для ветеранов. Парк микрорайона Липовая гора.
11:00 — концертно-танцевальная программа для ветеранов. Парк микрорайона Липовая гора.
12:00 — праздничная концертная программа. Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель».
В течение дня в Ярославле проходят акции «Георгиевская ленточка», «Весна 45-го года» на Первомайском бульваре, «Солдатская каша» в сквере на пл. Челюскинцев, на Первомайском бульваре, на Которосльной набережной, на Угличской у Музея боевой славы, на Чайковского у планетария.