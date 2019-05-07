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    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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Город

Парад Победы, «Бессмертный полк» и салют: полная программа празднования 9 Мая в Ярославле

Публикуем расписание всего дня

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В Ярославле пройдет «Бессмертный полк»

Фото: Александра Савельева

Стала известна полная программа празднования 9 Мая в Ярославле. Публикуем расписание мероприятий:

Вечный огонь

09:00 — торжественная церемония возложения цветов.

Советская площадь

10:00–11:00 — торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона.

Советская площадь

11:00–12:00 — театрализованное представление «#МойМаршал».

От памятника Н. А. Некрасову — Волжская набережная — Советская площадь — Вечный огонь

12:00 — «Бессмертный полк».

Стадион «Спартаковец»

12:00–16:30 — «Победный май». Концертная программа.

Советская площадь

14:00–18:00 — «Майский вальс». Танцевальная программа.

18:00–22:00 — киноконцерт.

Которосльная набережная (центральный пляж)

21:00–22:00 — танцплощадка «Рио Рита» под музыку ярославского муниципального духового оркестра.

22:00 — фейерверк.

Праздничные программы в районах города

Дзержинский район

12:00 — «Песни Победы». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль». Парк Победы на Ленинградском проспекте.

Заволжский район

09:30 — «Подвигу народа — жить в веках!» Митинг, посвященный Дню Победы, у памятника Воину-освободителю. В микрорайоне Резинотехника.

12:00 — праздничная программа, посвященная Дню Победы. Площадь перед Домом культуры «Энергетик».

Красноперекопский район

12:00 — Праздничная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп». Рабочий сад.

16:00 — Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник». Парк «Нефтяник».

Ленинский район

12:00 — «Пришла весна — весна Победы». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А. М. Добрынина. Парк «Юбилейный».

10:00 — «Утро Победы». Праздничная программа. Территория у Музея боевой славы.

13:00 — «Весна 45-го». Концертная театрализованная программа. Дом культуры «Строитель».

Фрунзенский район

10:30 — «Подвигом славны твои земляки». Митинг у Обелиска Славы в микрорайоне Липовая гора.

«Мы этой памяти верны» — концертная программа для ветеранов. Парк микрорайона Липовая гора.

11:00 — концертно-танцевальная программа для ветеранов. Парк микрорайона Липовая гора.

12:00 — праздничная концертная программа. Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель».

В течение дня в Ярославле проходят акции «Георгиевская ленточка», «Весна 45-го года» на Первомайском бульваре, «Солдатская каша» в сквере на пл. Челюскинцев, на Первомайском бульваре, на Которосльной набережной, на Угличской у Музея боевой славы, на Чайковского у планетария.

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9 Мая 2019Бессмертный полксалютПарад Победы

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