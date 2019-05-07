Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду: адреса и даты

Меньше чем через две недели в квартирах ярославцев начнут отключать горячую воду. Мэрия опубликовала график отключений, связанный с гидравлическими испытаниями на сетях ТГК-2. Отключения начнутся с середины мая и продлятся от трёх дней до двух недель.



Кировский район



С 17 мая по 29 мая отключение в кварталах, ограниченных улицами:



Некрасова, Победы, переулок Кучерской, улица Володарского;



Некрасова, Чайковского, Свердлова, Победы (кроме ул. Чайковского, д. 47, 49, 51/37; ул. Свердлова, д. 32, 34).

С 24 мая по 4 июня в кварталах: