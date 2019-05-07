В Ярославле безработный с пистолетом ограбил почту на миллион рублей

В Брагино 35-летний мужчина ограбил «Почту России». Он ворвался в отделение, которое расположено на улице 1905 года, и вынес оттуда всю выручку — один миллион рублей. Действовал ярославец как бандит из фильма: угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что по такой же схеме он ограбил ещё два отделения почтовой связи. Награбленное безработный мужчина тратил на съём элитной квартиры и дорогие вещи.



— В ходе обыска по месту жительства изъяты денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается, — заявили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

