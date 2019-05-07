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Город Криминал

В Ярославле безработный с пистолетом ограбил почту на миллион рублей

Куда тратил награбленное

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Мужчина успел потратить почти все деньги

Фото: Александра Савельева

В Брагино 35-летний мужчина ограбил «Почту России». Он ворвался в отделение, которое расположено на улице 1905 года, и вынес оттуда всю выручку — один миллион рублей. Действовал ярославец как бандит из фильма: угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что по такой же схеме он ограбил ещё два отделения почтовой связи. Награбленное безработный мужчина тратил на съём элитной квартиры и дорогие вещи.

— В ходе обыска по месту жительства изъяты денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается, — заявили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Преступника искали несколько месяцев. Полиция даже составила его фоторобот

Вам интересно узнать, как себя ведут люди, которым захотелось лёгких денег, и что их толкает на преступление? Прочитайте историю женщины, которая решилась на ограбление банка.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ограблениеПочта России

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
7 май 2019 в 10:28

Красиво жить не запретишь . Если бы наш губернатор Миронов Дмитрий занимался созданием новых рабочих мест , то и преступлений было бы меньше .