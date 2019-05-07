Из-за крестного хода с иконой в центре Ярославля перекроют дороги

В Ярославле у православных намечается большое событие — принесение Толгской иконы Божией Матери в Успенский собор. Из-за этого в центре Ярославля ограничат движение.

— На участках улиц: Волжская набережная (верхний ярус), Волкова, Советская, Народный переулок, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Почтовая 12 мая с 8:00 до 9:00 вводится временное ограничение (прекращение) движения транспортных средств, — уточнили в мэрии.



Также нельзя будет парковаться на верхнем ярусе Волжской набережной и в Народном переулке.

