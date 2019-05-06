Мэр предложил запретить продавать алкоголь в Ярославле на время праздников

Мэр Ярославля попросил не продавать жителям алкоголь во время майских праздников. Ограничить продажу спиртного он предложил вплоть до Дня Победы во всех местах розничной торговли в центре города.

— Рекомендовать ограничить продажу алкогольной продукции в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий: Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Нахимсона — площадь Богоявления — улица Первомайская, — говорится в постановлении за подписью Владимира Волкова.