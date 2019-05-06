Мэр предложил запретить продавать алкоголь в Ярославле на время праздников

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Где именно ввели ограничение на спиртное
Пока праздники не пройдут, народ лучше не смущать
Мэр Ярославля попросил не продавать жителям алкоголь во время майских праздников. Ограничить продажу спиртного он предложил вплоть до Дня Победы во всех местах розничной торговли в центре города.
— Рекомендовать ограничить продажу алкогольной продукции в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий: Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Нахимсона — площадь Богоявления — улица Первомайская, — говорится в постановлении за подписью Владимира Волкова.
В эту зону попадают как минимум два алкомаркета, расположенные рядом со зданием мэрии Ярославля.
Подобные постановления от администрации выходят уже не впервые. В прошлом году ограничивали продажу спиртного в дни матчей ЧМ-2018 по футболу. А мы узнали, можно ли пить пиво на улице, завернув бутылку в бумажный пакет.
надо не запрещать, а больше патрулей и в обезьянник на месяц тех кто нарушает общественное спокойствие.