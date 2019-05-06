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Город

Мэр предложил запретить продавать алкоголь в Ярославле на время праздников

Где именно ввели ограничение на спиртное

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Пока праздники не пройдут, народ лучше не смущать 

Фото: Александра Савельева

Мэр Ярославля попросил не продавать жителям алкоголь во время майских праздников. Ограничить продажу спиртного он предложил вплоть до Дня Победы во всех местах розничной торговли в центре города. 

— Рекомендовать ограничить продажу алкогольной продукции в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий: Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Нахимсона — площадь Богоявления — улица Первомайская, — говорится в постановлении за подписью Владимира Волкова. 

В эту зону попадают как минимум два алкомаркета, расположенные рядом со зданием мэрии Ярославля.

Подобные постановления от администрации выходят уже не впервые. В прошлом году ограничивали продажу спиртного в дни матчей ЧМ-2018 по футболу. А мы узнали, можно ли пить пиво на улице, завернув бутылку в бумажный пакет. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

алкогользапрет алкоголя

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 май 2019 в 14:47

Все равно кому надо тот напьётся , потравятся только.

гость
6 май 2019 в 15:13

надо не запрещать, а больше патрулей и в обезьянник на месяц тех кто нарушает общественное спокойствие.

Гость
6 май 2019 в 14:40

А я предлагаю запретить этого некомпетентного мэра ! Ты когда городом будешь заниматься ? Волков ты либо вкладывай деньги и душу в Ярославль либо вали с должности !