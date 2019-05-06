Люди боятся заходить внутрь: в жилом доме Ярославля обрушилась стена

Дом был признан аварийным ещё в начале 2013 года

В Ярославле в жилом доме № 19а на улице Белинского обрушилась часть стены. Видео выложили жильцы этой двухэтажки. По словам жителей, они не один раз жаловались властям на аварийное состояние своего дома. Но в лучшую сторону ситуация так и не изменилась.

— В этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди, — пишет в группе «Жесть Ярославль» автор видео. — Люди ходят в туалет в ведра, потому что боятся заходить в туалет и душ.

На кадрах видно, что обрушилась не только стена, но и потолок. Невозможно поверить, что люди живут в таких условиях.

Ярославна Ирина Михайлова написала, что в Ленинском районе таких домов довольно много. Проблема существует не первый год:

— В этих домах коридорная система, жильцы что могут, то и делают. То тут отремонтируют — рядом обваливается стена. Все дома прогнили насквозь. А расселения ещё долго не будет. Мне жаль этих людей, которые там живут. Крепитесь, друзья.

Как говорит автор видео, жильцы регулярно оплачивают коммунальные услуги Фото: Жесть Ярославль / Vk.com