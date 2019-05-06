Люди боятся заходить внутрь: в жилом доме Ярославля обрушилась стена

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
Теперь можно комментировать всё и сразу!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
В Ярославле в жилом доме № 19а на улице Белинского обрушилась часть стены. Видео выложили жильцы этой двухэтажки. По словам жителей, они не один раз жаловались властям на аварийное состояние своего дома. Но в лучшую сторону ситуация так и не изменилась.
— В этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди, — пишет в группе «Жесть Ярославль» автор видео. — Люди ходят в туалет в ведра, потому что боятся заходить в туалет и душ.
На кадрах видно, что обрушилась не только стена, но и потолок. Невозможно поверить, что люди живут в таких условиях.
Ярославна Ирина Михайлова написала, что в Ленинском районе таких домов довольно много. Проблема существует не первый год:
— В этих домах коридорная система, жильцы что могут, то и делают. То тут отремонтируют — рядом обваливается стена. Все дома прогнили насквозь. А расселения ещё долго не будет. Мне жаль этих людей, которые там живут. Крепитесь, друзья.
Под публикацией собралось множество комментариев. Кто-то, как и Ирина, сочувствует ярославцам, а кто-то, наоборот, пытается поучать.
— Ну до такого состояния внутри довели этот дом не иначе как сами жильцы. Расселят, я думаю, как и все оставшиеся бараки на Пятёрке, — пишет Сергей Канатьев.
В мэрии рассказали, что дом будет полностью расселён лишь в 2024 году.
— Сейчас жителей могут переселить в рамках маневренного фонда. Также попросить временное жилье можно, обратившись в территориальную администрацию по адресу: улица Советская, 80, кабинет 212, — пояснили в мэрии.
Незавидная судьба и у жителей ещё одного «дома ужасов» в Ярославле. Недавно мы делали оттуда репортаж. Как годами живут люди без отопления, газа и даже воды.