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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Город

Сыграй свой рок: в Ярославле открыли регистрацию на мегафлешмоб RocknMob

Сыграть крутую музыку сможет каждый

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Возможность сыграть музыку будет у каждого, кто захочет

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В Ярославле открыли регистрацию на всемирно известный рок-флешмоб RocknMob. Его устроят в этом году на Стрелке 17 августа во время городского пикника «Пир на Волге».

Поучаствовать сможет каждый: и профессионал, и любитель рока — примут всех, кто готов исполнить хиты на гитаре, барабанах, клавишных и даже балалайках, да хоть на стиральной доске. 

— На специальной странице RocknMob сегодня открыта регистрация, где можно оставить заявку в два клика. После этого каждый участник получит табулатуры и видеоуроки для первых репетиций в домашних условиях. Затем кураторы соберут участников на музыкальных базах и площадках, чтобы провести несколько репетиций вживую, — рассказала организатор фестиваля в Ярославле Марина Кирейко.

Организаторы рассказывают, что в разные годы на RocknMob сыграли группы «СЛОТ», 30 Seconds To Mars, Леонид Никонов, Пьер Эдель, Блондинка Ксю. На ярославском флешмобе тоже ждут звёздных гостей. 

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам:

  • Марина Кирейко 89109702060;
  • Эдуард Скляров 89853635087;
  • Андрей Лебедев 89057476250;

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ТЕГИ

Пир на ВолгеRocknMob

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