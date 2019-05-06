Сыграй свой рок: в Ярославле открыли регистрацию на мегафлешмоб RocknMob

В Ярославле открыли регистрацию на всемирно известный рок-флешмоб RocknMob. Его устроят в этом году на Стрелке 17 августа во время городского пикника «Пир на Волге».
Поучаствовать сможет каждый: и профессионал, и любитель рока — примут всех, кто готов исполнить хиты на гитаре, барабанах, клавишных и даже балалайках, да хоть на стиральной доске.
— На специальной странице RocknMob сегодня открыта регистрация, где можно оставить заявку в два клика. После этого каждый участник получит табулатуры и видеоуроки для первых репетиций в домашних условиях. Затем кураторы соберут участников на музыкальных базах и площадках, чтобы провести несколько репетиций вживую, — рассказала организатор фестиваля в Ярославле Марина Кирейко.
Организаторы рассказывают, что в разные годы на RocknMob сыграли группы «СЛОТ», 30 Seconds To Mars, Леонид Никонов, Пьер Эдель, Блондинка Ксю. На ярославском флешмобе тоже ждут звёздных гостей.
За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам:
- Марина Кирейко 89109702060;
- Эдуард Скляров 89853635087;
- Андрей Лебедев 89057476250;