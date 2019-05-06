Сыграй свой рок: в Ярославле открыли регистрацию на мегафлешмоб RocknMob

В Ярославле открыли регистрацию на всемирно известный рок-флешмоб RocknMob. Его устроят в этом году на Стрелке 17 августа во время городского пикника «Пир на Волге».

Поучаствовать сможет каждый: и профессионал, и любитель рока — примут всех, кто готов исполнить хиты на гитаре, барабанах, клавишных и даже балалайках, да хоть на стиральной доске.

— На специальной странице RocknMob сегодня открыта регистрация, где можно оставить заявку в два клика. После этого каждый участник получит табулатуры и видеоуроки для первых репетиций в домашних условиях. Затем кураторы соберут участников на музыкальных базах и площадках, чтобы провести несколько репетиций вживую, — рассказала организатор фестиваля в Ярославле Марина Кирейко.