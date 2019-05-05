Погода опасна: в Ярославской области объявили оранжевый уровень предупреждения

Сегодня в Ярославской области объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение сделали синоптики Гидрометцентра России.
— Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Оранжевый также означает высокий уровень пожарной опасности, в Ярославле и почти во всех районах действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены пикники с кострами, нельзя выжигать траву, сжигать мусор, готовить еду на открытом огне и углях. За нарушение режима грозят суровые штрафы.
Вполне возможно, что предупреждение продлят на ближайшую неделю: с понедельника ярославцев ждет летняя жара.