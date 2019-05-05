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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Город

Погода опасна: в Ярославской области объявили оранжевый уровень предупреждения

Сегодня в регионе прогнозируют стихийные бедствия

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6 мая объявили оранжевый уровень опасности в Ярославской области 

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославской области объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение сделали синоптики Гидрометцентра России.

— Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. 

Оранжевый также означает высокий уровень пожарной опасности, в Ярославле и почти во всех районах действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены пикники с кострами, нельзя выжигать траву, сжигать мусор, готовить еду на открытом огне и углях. За нарушение режима грозят суровые штрафы

Вполне возможно, что предупреждение продлят на ближайшую неделю: с понедельника ярославцев ждет летняя жара.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

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