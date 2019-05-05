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Город

«Уничтожают советское наследие»: активистка пытается остановить снос дома в центре Ярославля

Рабочие уже разобрали крышу

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Градозащитница постоянно приезжает на площадку, где уже работают экскаваторы 

Фото: Ольга Мазанова / facebook.com 

В центре Ярославля уже неделю работают экскаваторы и рабочие, но не на строительной площадке, а у исторического здания по адресу улица Некрасова, 52/1. Как сообщает градозащитница Ольга Мазанова, здесь сносят историческое здание, входящее в ансамбль домов завода синтетического каучука.

— Это двухэтажное здание постройки до 1935 года, бывший детский сад завода СК, — рассказывает Ольга. — Это ансамбль из четырех жилых домов и дома-памятника «Подкова» на улице Победы. Снос идёт с 28 апреля, крышу разобрали полностью. 

Работы по демонтажу идут уже неделю 

Активистка 4 мая вызвала полицию, но правоохранители останавливать снос не стали, только приняли заявление о происходящем.

Женщина вышла с плакатом к зданию, требуя, чтобы вмешался губернатор Ярославской области. 

— Обращаюсь к правительству Ярославской области с просьбой остановить уничтожение культурного наследия советской эпохи.

Мы отправили запрос в региональный департамент охраны объектов культурного наследия, чтобы узнать о законности демонтажных работ у здания бывшего детского сада на улице Некрасова. 

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ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (6)

Василий
5 май 2019 в 09:07

Я понимаю престарелую даму. У неё ностальгические воспоминания о детском саде, в который она ходила. Но с каких это пор гнилухи советской эпохи 1935 года выпуска стали представлять историческую ценность? А давайте тогда ничего не строить, а сохранять бараки, ради ностальгирующих об ушедшем детстве.

Найдобрейший
5 май 2019 в 08:20

единственная " товарищ" Дон Кихот нашего времени ...все еще "борется" с ....

Гость
5 май 2019 в 10:20

с 91 года разрушают и уничтожают все что в СССР построено!да еще и голосуют на выборах за это.