«Уничтожают советское наследие»: активистка пытается остановить снос дома в центре Ярославля

В центре Ярославля уже неделю работают экскаваторы и рабочие, но не на строительной площадке, а у исторического здания по адресу улица Некрасова, 52/1. Как сообщает градозащитница Ольга Мазанова, здесь сносят историческое здание, входящее в ансамбль домов завода синтетического каучука.

— Это двухэтажное здание постройки до 1935 года, бывший детский сад завода СК, — рассказывает Ольга. — Это ансамбль из четырех жилых домов и дома-памятника «Подкова» на улице Победы. Снос идёт с 28 апреля, крышу разобрали полностью.

