В Ярославле спуск к набережной перекрыли бетонными блоками

В Ярославле возле «Красного Маяка» перекрыли спуск к набережной бетонными блоками. Причём перекрыли вместе с тротуарами. Ярославцы возмущены: теперь там не только не проехать (что, кстати, запрещено), но и не пройти.
- С самокатами, колясками, велосипедами жители города и туристы взбираются на газон, чтобы выйти к набережной. Нет слов, очередная тупость наших властей налицо, как и истинное отношение к людям, - возмущается Алина Романова.
Однако, эти бетонные блоки установили не просто так. Хоть там и висит «кирпич», многие автомобилисты всё равно умудряются выехать на набережную.
- По этому спуску пару раз от гайцов уходили, вот они и инициировали блоки. Плюс, пробку по Терешковой там люди объезжают, - пишет в соцсетях ярославец под ником Дим Сан.
Эти блоки могут сыграть злую шутку с теми, кто приезжает на спуск к набережной, чтобы поставить свой автомобиль на стоянку. Многие, чтобы развернуться, проезжали чуть дальше к набережной.