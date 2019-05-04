В Ярославле спуск к набережной перекрыли бетонными блоками

В Ярославле возле «Красного Маяка» перекрыли спуск к набережной бетонными блоками. Причём перекрыли вместе с тротуарами. Ярославцы возмущены: теперь там не только не проехать (что, кстати, запрещено), но и не пройти.



- С самокатами, колясками, велосипедами жители города и туристы взбираются на газон, чтобы выйти к набережной. Нет слов, очередная тупость наших властей налицо, как и истинное отношение к людям, - возмущается Алина Романова.



Однако, эти бетонные блоки установили не просто так. Хоть там и висит «кирпич», многие автомобилисты всё равно умудряются выехать на набережную.

