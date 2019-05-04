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Город

В Ярославле спуск к набережной перекрыли бетонными блоками

Теперь мамам с колясками, велосипедистам и просто пешеходам приходиться лезть на газон, чтобы пройти

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Теперь ни пройти ни проехать

Фото: Алина Романова/Жесть Ярославль

В Ярославле возле «Красного Маяка» перекрыли спуск к набережной бетонными блоками. Причём перекрыли вместе с тротуарами. Ярославцы возмущены: теперь там не только не проехать (что, кстати, запрещено), но и не пройти.

- С самокатами, колясками, велосипедами жители города и туристы взбираются на газон, чтобы выйти к набережной. Нет слов, очередная тупость наших властей налицо, как и истинное отношение к людям, - возмущается Алина Романова.

Однако, эти бетонные блоки установили не просто так. Хоть там и висит «кирпич», многие автомобилисты всё равно умудряются выехать на набережную.

- По этому спуску пару раз от гайцов уходили, вот они и инициировали блоки. Плюс, пробку по Терешковой там люди объезжают, - пишет в соцсетях ярославец под ником Дим Сан.

Эти блоки могут сыграть злую шутку с теми, кто приезжает на спуск к набережной, чтобы поставить свой автомобиль на стоянку. Многие, чтобы развернуться, проезжали чуть дальше к набережной.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

набережная

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