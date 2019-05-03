Ярославские фотографы бесплатно сделают снимки ветеранов

Ярославские фотографы присоединились к акции #чтобыпомниливнуки. Перед Днём Победы они готовы бесплатно приехать и сделать снимки ветеранов.



— Так мало осталось ветеранов, и хочется хоть что-нибудь сделать этим замечательным людям, у которых в сердцах остался этот горестный шрам войны, — рассказала фотограф Анастасия Ухова. — В преддверии памятного дня хочу поучаствовать в благотворительном проекте #чтобыпомниливнуки. Если у вас есть родственники или знакомые ветераны войны, сообщите мне! Я приеду и бесплатно сделаю памятные фотографии вашей семьи. За чашечкой чая посмотрим ваши альбомы и послушаем военные истории — это память.

