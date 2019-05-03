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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Ярославские фотографы бесплатно сделают снимки ветеранов

Кто и где готов сфотографировать участников Великой Отечественной войны

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Ярославские фотографы решили сделать подарок ветеранам и их семьям

Фото: Александра Савельева

Ярославские фотографы присоединились к акции #чтобыпомниливнуки. Перед Днём Победы они готовы бесплатно приехать и сделать снимки ветеранов.

— Так мало осталось ветеранов, и хочется хоть что-нибудь сделать этим замечательным людям, у которых в сердцах остался этот горестный шрам войны, — рассказала фотограф Анастасия Ухова. — В преддверии памятного дня хочу поучаствовать в благотворительном проекте #чтобыпомниливнуки. Если у вас есть родственники или знакомые ветераны войны, сообщите мне! Я приеду и бесплатно сделаю памятные фотографии вашей семьи. За чашечкой чая посмотрим ваши альбомы и послушаем военные истории — это память.

Чтобы провести такую съемку, можно обратиться к Елене Егунёвой, Наталье Басковой, Анастасии Ухановой, Вике Мироновой, Марине Диер, Катерине Греховой, Надежде Захаровой, Ирине Шевчук, Екатерине Шарниной, Зое Костюк, Марине Линд.

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