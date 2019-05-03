Ярославцам покажут короткометражки о войне на большом надувном экране

Ярославль стал одним из двухсот городов России, в которых перед Днём Победы пройдёт молодёжный фестиваль «Перерыв на кино». Жителям города бесплатно на большом надувном экране покажут короткометражные фильмы на тему Второй мировой и Великой Отечественной войны, снятые детьми, студентами и режиссёрами до 35 лет.



— Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами, — рассказали организаторы фестиваля в Ярославле «Сельская передвижка».

