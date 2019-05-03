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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Ярославцам покажут короткометражки о войне на большом надувном экране

Где можно будет посмотреть кино молодых режиссёров

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Фильмы смогут посмотреть все желающие

Фото: Сельская передвижка / Vk.com

Ярославль стал одним из двухсот городов России, в которых перед Днём Победы пройдёт молодёжный фестиваль «Перерыв на кино». Жителям города бесплатно на большом надувном экране покажут короткометражные фильмы на тему Второй мировой и Великой Отечественной войны, снятые детьми, студентами и режиссёрами до 35 лет.

— Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами, — рассказали организаторы фестиваля в Ярославле «Сельская передвижка».

Показ фильмов пройдёт на площадке возле гипермаркета «Глобус». Желающих посмотреть короткометражное кино ждут 6 мая в 21:30.

В Ярославле готовятся к празднованию Дня Победы. Появилось расписание праздника.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

День Победы 2019кино

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