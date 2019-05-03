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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

«Вода чище, чем у меня из крана»: в Ярославле из-под асфальта забил фонтан

Ярославцы принялись шутить над прорывом трубы

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Вода подтопила проезжую часть

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

— Сезон фонтанов объявляю открытым! — с такой надписью разместили фотографию воды, вырвавшейся из-под асфальта, в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Прорыв произошёл на проезжей части Которосльного переулка возле дома № 5. Вода подтопила часть улицы.

В соцсетях ярославцы заметили, что вода бьёт очень чистая, и принялись шутить.

— Чище, чем у меня из крана, — написал Саша Сергеевич.

— Открыт новый минеральный источник, — поддержал Иван Кузьмин.

— А когда подсветку будут проводить? — поинтересовалась Анна Симанова.

Сейчас на месте работают специалисты Водоканала.

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