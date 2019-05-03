«Вода чище, чем у меня из крана»: в Ярославле из-под асфальта забил фонтан

— Сезон фонтанов объявляю открытым! — с такой надписью разместили фотографию воды, вырвавшейся из-под асфальта, в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».



Прорыв произошёл на проезжей части Которосльного переулка возле дома № 5. Вода подтопила часть улицы.



В соцсетях ярославцы заметили, что вода бьёт очень чистая, и принялись шутить.



— Чище, чем у меня из крана, — написал Саша Сергеевич.



— Открыт новый минеральный источник, — поддержал Иван Кузьмин.



— А когда подсветку будут проводить? — поинтересовалась Анна Симанова.

