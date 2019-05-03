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Город

В Ярославле посчитали довольных жизнью людей: мы оказались в конце рейтинга счастливых городов

Довольных жителей Ярославля стало меньше, чем год назад

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Почти каждому третьему ярославцу не нравится то, как он живёт

Фото: Александра Савельева

Финансовый университет при правительстве Москвы провёл исследование, насколько жители российских городов удовлетворены жизнью. Для этого опросили людей в 78 городах с населением больше 250 тысяч человек.

— Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, — рассказали в университете.

Исследование показало, что среди обеспеченных людей в любом городе почти 100% полностью удовлетворены жизнью.

Что касается рейтинга городов, то самыми довольными оказались жители Владивостока — 87% опрошенных полностью удовлетворены тем, как они живут, в Томске — 86%, в Липецке и Оренбурге — по 85%. Ярославль оказался в конце рейтинга. В нашем городе своей жизнью довольны только 70% жителей. Такой же процент в Воронеже и Петрозаводске. С меньшим уровнем удовлетворённости людей только в Хабаровске — 69% и во Владикавказе — 63%.

Для сравнения, в прошлом году по результатам такого же исследования удовлетворены жизнью были 78% ярославцев.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
3 май 2019 в 12:03

Чему тут радоваться ? Город довели до убогого состояния .

Гость
3 май 2019 в 11:44

Если бы всех жителей Ярославля опросили то только 30 % были довольны своей жизнью , этим опросам верить себя не уважать .Чему здесь быть довольным ? Работы нет , а если и есть то копеечная , Дорог нет , мусор с Москвы везут до сих пор а все молчат . Экологии Ж , благоустройством не занимаются , мэр Волков город запустил , врятли с таким управленцем Ярославль будет развиваться .