В Ярославле посчитали довольных жизнью людей: мы оказались в конце рейтинга счастливых городов

Финансовый университет при правительстве Москвы провёл исследование, насколько жители российских городов удовлетворены жизнью. Для этого опросили людей в 78 городах с населением больше 250 тысяч человек.



— Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, — рассказали в университете.



Исследование показало, что среди обеспеченных людей в любом городе почти 100% полностью удовлетворены жизнью.

