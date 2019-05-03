В Ярославле посчитали довольных жизнью людей: мы оказались в конце рейтинга счастливых городов

Финансовый университет при правительстве Москвы провёл исследование, насколько жители российских городов удовлетворены жизнью. Для этого опросили людей в 78 городах с населением больше 250 тысяч человек.
— Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, — рассказали в университете.
Исследование показало, что среди обеспеченных людей в любом городе почти 100% полностью удовлетворены жизнью.
Что касается рейтинга городов, то самыми довольными оказались жители Владивостока — 87% опрошенных полностью удовлетворены тем, как они живут, в Томске — 86%, в Липецке и Оренбурге — по 85%. Ярославль оказался в конце рейтинга. В нашем городе своей жизнью довольны только 70% жителей. Такой же процент в Воронеже и Петрозаводске. С меньшим уровнем удовлетворённости людей только в Хабаровске — 69% и во Владикавказе — 63%.
Для сравнения, в прошлом году по результатам такого же исследования удовлетворены жизнью были 78% ярославцев.