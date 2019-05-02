«Важно, чтобы это было массово»: ярославцев призвали закидать соцсети роликами с плохими дорогами

— В нашем городе очень много второстепенных дорог с повышенной нагрузкой. В отличие от основных, эти ремонтировать никто не собирается, — призывал всех неравнодушных присоединиться к акции он. — Это проезды к больницам, школам, крупным торговым магазинам. Так вот, почти у всех водителей сейчас есть регистраторы, у пассажиров — телефоны с камерой. Выложить небольшой ролик с небольшими комментариями и привязкой к местности не отнимет слишком много времени. Предлагаю это постить в соцсетях по разным популярным пабликам.

Молодой человек уверен, что так можно будет привлечь внимание властей к проблеме проездов и второстепенных дорог с большой нагрузкой, которые не стоят в очереди на ремонт.



— Важно, чтоб это было массово, — рассказал изданию 76.RU Антон Балашов. — Ведь когда ворчит пара сотен, на них никто не обратит внимание. Поэтому и предлагаю всем выразить свою позицию делом, а не простыми отписками в комментариях. Участниками должны быть все: автомобилисты, велосипедисты, пассажиры.



Недавно другую ярославскую дорогу обматерил на видео автомобилист. Сейчас там уже идёт ремонт. Также власти пообещали заделать участок дороги, за который ярославский школьник отругал чиновников.

