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Город

Скандал на скандале: в облдуме заявили о недоверии к ярославскому фонду капремонта

За скандалы попросили ответить губернатора

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Скандалы с капремонтом становятся публичными

Фото: Александра Савельева, Анатолий Кузнецов

Сегодня в Ярославской областной думе депутат Александр Тарасенков официально заявил о недоверии к региональному фонду содействия капитальному ремонту. Он сообщил о массовых жалобах ярославцев, скандалах и пропаже денег со спецсчетов многоквартирных домов. 

— Недоверие программе капремонта. Участились случаи мошенничества, фиктивные решения собственников, необоснованное завышение цен на виды работ. Каким образом правительство собирается усилить контроль за фондом, вернуть доверие жителей к фонду? И контролировать спецсчета? — спросил депутат у губернатора. 

Глава региона заявил, что самые громкие скандалы уже расследует полиция. 

— Действительно, было много вопросов и по срокам, и по качеству. Правильно вы отметили, что такой ситуацией часто пользуются недобросовестные посредники, которые вводят жителей в заблуждение. Следственными подразделениями МВД по Ярославской области расследуется два дела по фактам хищения денег со спецсчетов, — ответил Дмитрий Миронов. 

Однако у главы региона не нашлось ответа на то, как дальше контролировать работу фонда капремонта, из-за которого только в Ярославле возникает скандал на скандале. 

— Есть закон, который конкретно указывает, что фонд должен вести соответствующий контроль, так как это его прямая обязанность, — только и смог ответить губернатор. 

Кстати, в этом году через фонд планируется ремонт почти в 500 многоквартирных домах. Однако до сих пор не разрешён большой скандал с многоэтажкой на Московском проспекте, где люди не могут получить деньги со спецсчёта, чтобы оплатить работу подрядчику. Ярославцы повесили на стену дома огромный плакат с обращением к фонду: «Фонд капремонта, где наши деньги???»

Ещё один скандал случился в сталинском доме на проспекте Ленина, где ярославцы опозорили фонд после того, как наёмный подрядчик сделал некачественный ремонт крыши.

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Анна Елкина

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фонд капитального ремонта

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КОММЕНТАРИИ (4)

горожанин
30 апр 2019 в 15:05

В наших условиях должно быть недоверие к любому фонду,поэтом их нужно отменить.А людям почаще делать собрания домов.

Гость
30 апр 2019 в 14:09

Так кто будет контролировать фонд, осуществляющий контроль? А кто будет осуществлять контроль за контролером, контролирующим фонд, осуществляющий контроль? Можно продолжать до бесконечности.

Гость
30 апр 2019 в 13:59

Видать до Депутатов доходит как до Жирафов. Народ уже не первый год высказывает недоверие Фонду Капремонта, а они только сейчас робко подали голос.