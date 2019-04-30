Скандал на скандале: в облдуме заявили о недоверии к ярославскому фонду капремонта

— Недоверие программе капремонта. Участились случаи мошенничества, фиктивные решения собственников, необоснованное завышение цен на виды работ. Каким образом правительство собирается усилить контроль за фондом, вернуть доверие жителей к фонду? И контролировать спецсчета? — спросил депутат у губернатора.

Сегодня в Ярославской областной думе депутат Александр Тарасенков официально заявил о недоверии к региональному фонду содействия капитальному ремонту. Он сообщил о массовых жалобах ярославцев, скандалах и пропаже денег со спецсчетов многоквартирных домов.

Глава региона заявил, что самые громкие скандалы уже расследует полиция.

— Действительно, было много вопросов и по срокам, и по качеству. Правильно вы отметили, что такой ситуацией часто пользуются недобросовестные посредники, которые вводят жителей в заблуждение. Следственными подразделениями МВД по Ярославской области расследуется два дела по фактам хищения денег со спецсчетов, — ответил Дмитрий Миронов.

Однако у главы региона не нашлось ответа на то, как дальше контролировать работу фонда капремонта, из-за которого только в Ярославле возникает скандал на скандале.

— Есть закон, который конкретно указывает, что фонд должен вести соответствующий контроль, так как это его прямая обязанность, — только и смог ответить губернатор.

Кстати, в этом году через фонд планируется ремонт почти в 500 многоквартирных домах. Однако до сих пор не разрешён большой скандал с многоэтажкой на Московском проспекте, где люди не могут получить деньги со спецсчёта, чтобы оплатить работу подрядчику. Ярославцы повесили на стену дома огромный плакат с обращением к фонду: «Фонд капремонта, где наши деньги???»