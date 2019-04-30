В День Победы в Ярославле заложат капсулу времени

74-ю годовщину Великой Победы в Ярославле будут отмечать сразу на нескольких площадках. Альтернативу ежегодному параду подготовили в Музее боевой славы.

С 11:10 на площади перед музеем начнёт работать полевая кухня. Подкрепившись кашей, собравшиеся смогут посмотреть на показательные выступления страйкбольных команд и сами принять участие в мастер-классах.



— На интерактивной площадке одного из партнеров праздника будут проходить мастер-класс и соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова, соревнования по армрестлингу, а также различные конкурсы, — рассказали в Музее боевой славы. — Основной темой мероприятия станет закладка капсулы времени. Все желающие смогут оставить свои пожелания для будущих поколений, которые будут упакованы в специальный тубус и торжественно переданы на хранение в Музей боевой славы.

