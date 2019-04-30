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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

В День Победы в Ярославле заложат капсулу времени

Где и во сколько можно будет оставить пожелания для потомков

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Праздничную программу подготовят у Музея боевой славы

Фото: Александра Савельева

74-ю годовщину Великой Победы в Ярославле будут отмечать сразу на нескольких площадках. Альтернативу ежегодному параду подготовили в Музее боевой славы.

С 11:10 на площади перед музеем начнёт работать полевая кухня. Подкрепившись кашей, собравшиеся смогут посмотреть на показательные выступления страйкбольных команд и сами принять участие в мастер-классах. 

— На интерактивной площадке одного из партнеров праздника будут проходить мастер-класс и соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова, соревнования по армрестлингу, а также различные конкурсы, — рассказали в Музее боевой славы. — Основной темой мероприятия станет закладка капсулы времени. Все желающие смогут оставить свои пожелания для будущих поколений, которые будут упакованы в специальный тубус и торжественно переданы на хранение в Музей боевой славы. 

До 15 часов возле музея будет работать фотозона и полевой кинотеатр, где покажут документальные кинохроники военных лет. Для посетителей участие во всех мероприятиях будет бесплатным.

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КОММЕНТАРИИ (3)

вотвамхуенот
30 апр 2019 в 09:54

от страны уже ничего не останется с такими тэмпами роста.

Гость
30 апр 2019 в 11:10

Что толку от этой победы, страна не принадлежит Русскому народу?! За что умирали наши предки, за то чтоб спустя годы Русским не было места в России?

Гость
30 апр 2019 в 10:53

..выступления страйкБОЛЬНЫХ команд,..а что здоровых не нашлось !?