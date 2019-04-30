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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Недвижимость

Мэрия изымет дом у жильцов на берегу Которосли

Ярославцев выселят из старого здания

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Здание решили снести

Фото: «Яндекс.Карты» 

Мэрия Ярославля изымет дом на берегу Которосли у его жильцов. Речь идёт о здании № 4б на 1-й Закоторосльной набережной. Это старый деревянный дом, в котором имеют доли и квартиры четыре человека. Здание решили снести как ветхое. 

— Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1254 квадратных метра, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, — указано в официальном постановлении мэрии Ярославля за подписью нового первого заместителя главы города Аллы Кибец

О том, какое жильё будет предоставлено собственникам здания на выгодном участке на берегу Которосли, в документе не указано. 

В Ярославле в этом году активно сносят старые бараки под новую застройку.

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ТЕГИ

жилая недвижимость

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КОММЕНТАРИИ (1)

левая варежка с правой ноги
30 апр 2019 в 07:02

земелька кому то достанется. кабздец просто)))