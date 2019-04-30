Мэрия изымет дом у жильцов на берегу Которосли

Мэрия Ярославля изымет дом на берегу Которосли у его жильцов. Речь идёт о здании № 4б на 1-й Закоторосльной набережной. Это старый деревянный дом, в котором имеют доли и квартиры четыре человека. Здание решили снести как ветхое.

— Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1254 квадратных метра, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, — указано в официальном постановлении мэрии Ярославля за подписью нового первого заместителя главы города Аллы Кибец.