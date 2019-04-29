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Город

В Ярославле отчистят от граффити все дома, на которых есть памятные таблички

Это сделают накануне Дня Победы

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Мэр велел отчистить от граффити стены с мемориальными досками 

Фото: Александра Савельева 

В Ярославле начнут массово закрашивать граффити на стенах домов с мемориальными досками. Такую идею для подготовки ко Дню Победы озвучил мэр города. 

Подсчитали, что закрасить придётся 108 стен в Кировском и Ленинском районах, десять в Красноперекопском и Фрунзенском, 11 памятных табличек есть в Дзержинском районе и девять — в Заволжском. 

— Наибольшее их количество расположено в центре Ярославля, 28 из них посвящены Героям Советского Союза, — рассказали в мэрии. 

Также по приказу главы города в порядок приведут фасады зданий и сами таблички, если где-то они испорчены. 

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