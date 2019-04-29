В Ярославле отчистят от граффити все дома, на которых есть памятные таблички

В Ярославле начнут массово закрашивать граффити на стенах домов с мемориальными досками. Такую идею для подготовки ко Дню Победы озвучил мэр города.

Подсчитали, что закрасить придётся 108 стен в Кировском и Ленинском районах, десять в Красноперекопском и Фрунзенском, 11 памятных табличек есть в Дзержинском районе и девять — в Заволжском.



— Наибольшее их количество расположено в центре Ярославля, 28 из них посвящены Героям Советского Союза, — рассказали в мэрии.



Также по приказу главы города в порядок приведут фасады зданий и сами таблички, если где-то они испорчены.