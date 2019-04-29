Из Ярославля запустили летние прямые рейсы в Сочи и Симферополь

Из ярославского аэропорта Туношна возобновляются прямые рейсы в Сочи и Симферополь.



— Эти направления традиционно пользуются большой популярностью, потребность в таких рейсах очень большая, — написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Перелёты будут осуществляться с июня до конца сентября один раз в неделю. В Сочи можно будет улететь по субботам, а в Симферополь — по воскресеньям. Обратные рейсы будут в эти же дни.



— Перелёты будут осуществляться на 50-местных лайнерах CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн», — рассказал Дмитрий Миронов.

