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Город

Из Ярославля запустили летние прямые рейсы в Сочи и Симферополь

Когда и на каких самолётах будут перелёты

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Самолёты будут вылетать из Ярославля по выходным

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

Из ярославского аэропорта Туношна возобновляются прямые рейсы в Сочи и Симферополь. 

— Эти направления традиционно пользуются большой популярностью, потребность в таких рейсах очень большая, — написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Перелёты будут осуществляться с июня до конца сентября один раз в неделю. В Сочи можно будет улететь по субботам, а в Симферополь — по воскресеньям. Обратные рейсы будут в эти же дни. 

— Перелёты будут осуществляться на 50-местных лайнерах CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн», — рассказал Дмитрий Миронов.

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