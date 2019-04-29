Огромный провал на Волжской набережной: ярославец залез в яму, чтобы показать её размер

На Волжской набережной за ЦНТ активисты «Молодёжки ОНФ» обнаружили огромный провал. Сергей Макеев даже залез внутрь ямы, чтобы продемонстрировать её размер.



— Катался на велосипеде за ЦНТИ, — говорит Сергей. — Решил через яму проехать, но в результате попал в неё и нашёл трофей — фонарь. Вот такая достопримечательность теперь у нас в Ярославской области появилась.

Активисты просят жителей города быть осторожнее.



— Волжская набережная на всём ее протяжении является визитной карточкой города, и подобные провалы тут недопустимы, — написали в группе «Молодёжка ОНФ» в соцсети «ВКонтакте». — Если провалиться сюда ночью, то можно погибнуть.