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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Огромный провал на Волжской набережной: ярославец залез в яму, чтобы показать её размер

В мэрии рассказали, что с ней сделают

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Сергей нашёл в яме фонарь

Фото: МолодёжкаОНФ / Vk.com

На Волжской набережной за ЦНТ активисты «Молодёжки ОНФ» обнаружили огромный провал. Сергей Макеев даже залез внутрь ямы, чтобы продемонстрировать её размер.

— Катался на велосипеде за ЦНТИ, — говорит Сергей. — Решил через яму проехать, но в результате попал в неё и нашёл трофей — фонарь. Вот такая достопримечательность теперь у нас в Ярославской области появилась.

Активисты просят жителей города быть осторожнее.

— Волжская набережная на всём ее протяжении является визитной карточкой города, и подобные провалы тут недопустимы, — написали в группе «Молодёжка ОНФ» в соцсети «ВКонтакте». — Если провалиться сюда ночью, то можно погибнуть.

В мэрии Ярославля сообщили, что сейчас провал огородили сигнальной лентой.

— Провал сейчас огорожен, — рассказал замначальника информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Ведутся работы с администрацией района по поиску собственника участка и дальнейшим проведениям работ. 

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