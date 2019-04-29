29 апреля понедельник
СЕЙЧАС +6°С
usd 64.71
eur 72.09
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +6°С
usd 64.71
eur 72.09
Город

«Городу нужно развитие, а не консервация»: ярославцы выступили за реконструкцию речного вокзала

Как разделились мнения горожан в скандальном вопросе о судьбе здания

Поделиться

625
9 Обсудить

Все новости

Все новости

Большинство участников опроса высказалось за реконструкцию речного вокзала

Фото: Александра Савельева

В Ярославле закончился народный опрос, в котором люди голосовали за новый облик бывшего речного вокзала. В нём приняли участие около 16,5 тысячи горожан. При этом почти 13 тысяч из них заявили, что хотели бы, чтобы здание реконструировали по новому проекту. И лишь около 3,3 тысячи человек высказались за сохранение старого облика.

Правда, споры в комментариях были жаркими. Сторонники сохранения старого облика бывшего вокзала высказывали свою позицию.

— Это хорошее здание, со своей историей, со своей архитектурой, — считает Даниил Скородумов. — Его кто-то спроектировал, кто-то построил, оно кучу лет на этом месте простояло. И теперь вы голосуете за то, чтобы превратить его в очередное безликое новомодное не пойми что. Так вот потихоньку города своего очарования и лишаются.

Опрос организовал инвестор и предложил жителям города высказать своё мнение о судьбе здания.

— Наша принципиальная позиция, чтобы народный опрос проходил открыто и честно, — говорит директор компании-застройщика Сергей Пахневич. — И нам это удалось. Участники голосования — типичные жители моего родного Ярославля. Я рад, что большинство мыслит разумно и рационально. Городу нужно развитие, а не законсервированные стройки. Если сейчас мы не возьмемся за речной вокзал, то он превратится в очередной долгострой, типа «Чайки».

Собственник планирует, что после реконструкции здание будет выглядеть так

Фото: Байтек Машинери

История с Речным вокзалом начала развиваться год назад. После того как инвестор приобрел часть здания и начал работы по реконструкции, в дело вмешались градозащитники. Они попросили областные власти внести здание в перечень объектов вновь выявленного культурного наследия несмотря на то, что ранее речной вокзал к таким не относился. Осенью работы были остановлены, и сейчас вместо фасада зияют дыры. Многие горожане возмущены, что речной вокзал может быть потерян, простояв несколько лет законсервированным. Но чиновники говорят, что консервация — это даже хорошо. И, судя по всему, к мнению горожан относительно будущего здания отнеслись скептически. Хотя должны, наверное, сделать наоборот.

— Консервация объекта культурного наследия является одним из видов работ по его сохранению и включает проведение научно-исследовательских, проектных и производственных работ, — объяснил изданию 76.RU директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Готовы оказать собственнику методическую помочь.

Первая очередь комплекса речного вокзала, где сейчас идут работы, в Ярославле была построена в 1976 году. Она включала кассовый зал, зал ожидания, кафе, небольшую гостиницу, служебные помещения для почты, диспетчера и отделения милиции, причалы, а также кинотеатр «Парус» на 400 зрителей. В здании второй очереди, введённом в строй через восемь лет, располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест. К зданию ресторана примыкает часовая башня, часы на которой перестали ходить в начале 90-х годов прошлого века. Само здание, по задумке архитекторов, было выполнено в виде громадного белого теплохода. Более пяти лет большинство зданий использовалось под склады крупногабаритных грузов.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

речной вокзалархитектура

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (9)

Темур
29 апр 2019 в 17:26

Странно, что мы вообще как-то от погони от мамонтов ушли к современному миру.

Гость
29 апр 2019 в 17:34

И да. Инвестор не Спектр а Байтек Машинери. Две разные компании. И если был бы спектр, это здание уже бы было перестроено, т.к в Спектре люди, максимально приближенные к власти. А тут просто хорошая местная компания решила взять проект, вот и резко сделали его объектом культурного наследия

Гость
29 апр 2019 в 16:58

Какой опрос? Инвестор проплатил штатных ботов на закрытом опросе, подрегулировал результаты и выдаёт это за мнение жителей? А давайте проведём опрос чтобы этот инвестор фирма "Спектр" (уж не из того ли семейства якушевских спектров которые постоянно портят город, то Волков-плаза, то убожище в виде "Горки", то Свободу в аренду захапают) построила всем неимущим квартиры за свой счёт... :) и по какому праву - Инвестор вообще решает этот вопрос?! кроме того данный опрос не может быть принят во внимание т.к. объект признан памятником культурного наследия и никакие опросы не могут изменить его статус