«Городу нужно развитие, а не консервация»: ярославцы выступили за реконструкцию речного вокзала

В Ярославле закончился народный опрос, в котором люди голосовали за новый облик бывшего речного вокзала. В нём приняли участие около 16,5 тысячи горожан. При этом почти 13 тысяч из них заявили, что хотели бы, чтобы здание реконструировали по новому проекту. И лишь около 3,3 тысячи человек высказались за сохранение старого облика. Правда, споры в комментариях были жаркими. Сторонники сохранения старого облика бывшего вокзала высказывали свою позицию. — Это хорошее здание, со своей историей, со своей архитектурой, — считает Даниил Скородумов. — Его кто-то спроектировал, кто-то построил, оно кучу лет на этом месте простояло. И теперь вы голосуете за то, чтобы превратить его в очередное безликое новомодное не пойми что. Так вот потихоньку города своего очарования и лишаются. Опрос организовал инвестор и предложил жителям города высказать своё мнение о судьбе здания. — Наша принципиальная позиция, чтобы народный опрос проходил открыто и честно, — говорит директор компании-застройщика Сергей Пахневич. — И нам это удалось. Участники голосования — типичные жители моего родного Ярославля. Я рад, что большинство мыслит разумно и рационально. Городу нужно развитие, а не законсервированные стройки. Если сейчас мы не возьмемся за речной вокзал, то он превратится в очередной долгострой, типа «Чайки».

История с Речным вокзалом начала развиваться год назад. После того как инвестор приобрел часть здания и начал работы по реконструкции, в дело вмешались градозащитники. Они попросили областные власти внести здание в перечень объектов вновь выявленного культурного наследия несмотря на то, что ранее речной вокзал к таким не относился. Осенью работы были остановлены, и сейчас вместо фасада зияют дыры. Многие горожане возмущены, что речной вокзал может быть потерян, простояв несколько лет законсервированным. Но чиновники говорят, что консервация — это даже хорошо. И, судя по всему, к мнению горожан относительно будущего здания отнеслись скептически. Хотя должны, наверное, сделать наоборот.



— Консервация объекта культурного наследия является одним из видов работ по его сохранению и включает проведение научно-исследовательских, проектных и производственных работ, — объяснил изданию 76.RU директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Готовы оказать собственнику методическую помочь.



Первая очередь комплекса речного вокзала, где сейчас идут работы, в Ярославле была построена в 1976 году. Она включала кассовый зал, зал ожидания, кафе, небольшую гостиницу, служебные помещения для почты, диспетчера и отделения милиции, причалы, а также кинотеатр «Парус» на 400 зрителей. В здании второй очереди, введённом в строй через восемь лет, располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест. К зданию ресторана примыкает часовая башня, часы на которой перестали ходить в начале 90-х годов прошлого века. Само здание, по задумке архитекторов, было выполнено в виде громадного белого теплохода. Более пяти лет большинство зданий использовалось под склады крупногабаритных грузов.

