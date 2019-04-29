Содержание воркаут-площадок во дворах хотят переложить на жителей домов

Сегодня на планёрке мэра обсудили, сколько в Ярославле появится новых площадок для воркаута и за чей счёт их будут содержать.
— В Ярославле сейчас уставлено 26 площадок для воркаута в разных районах города, — рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов. — В этом году планируется установка ещё десяти.
Во дворах и общедоступных местах планируют поставить восемь площадок с тренажёрами, ещё две будут другого типа — с семиметровой зоной для панна-футбола. Они появятся в Юбилейном парке и на центральном пляже.
Панна-футбол — игра один на один. Футбольное поле для этой игры — круглое, обнесенное сеткой.
— В будущем в городе будет установлена 31 такая площадка, — рассказал Артём Цымбалов.
Руководство города больше заинтересовал вопрос, за чей счёт будут содержать эти площадки.
— За чей счёт будут содержаться площадки во дворах: сами жильцы или МАУ? — поинтересовалась заммэра Алла Кибец. — Я задаю этот вопрос в связи с тем, что у нас проблема с детскими площадками, которые все отказываются содержать.
Оказалось, что уже установленные во дворах площадки жильцы отказываются содержать, и все расходы ложатся на бюджет города.
— В большей степени жители отказываются содержать площадки, это перепадает на бюджет, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Когда начнём определять места для спортивных площадок, то приоритет будет тем дворам, жители которых подпишут протоколы и где содержанием будет заниматься управляющая компания. В идеальной ситуации мы не должны тратить дополнительные средства.