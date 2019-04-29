Содержание воркаут-площадок во дворах хотят переложить на жителей домов

Сегодня на планёрке мэра обсудили, сколько в Ярославле появится новых площадок для воркаута и за чей счёт их будут содержать.



— В Ярославле сейчас уставлено 26 площадок для воркаута в разных районах города, — рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов. — В этом году планируется установка ещё десяти.

Во дворах и общедоступных местах планируют поставить восемь площадок с тренажёрами, ещё две будут другого типа — с семиметровой зоной для панна-футбола. Они появятся в Юбилейном парке и на центральном пляже.