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Город

Содержание воркаут-площадок во дворах хотят переложить на жителей домов

В мэрии Ярославля обсудили, сколько тренажёров установят в городе

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Площадки с зонами для панна-футбола планируют установить в двух местах в центре города, а затем и во дворах

Фото: Александра Савельева

Сегодня на планёрке мэра обсудили, сколько в Ярославле появится новых площадок для воркаута и за чей счёт их будут содержать. 

— В Ярославле сейчас уставлено 26 площадок для воркаута в разных районах города, — рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов. — В этом году планируется установка ещё десяти. 

Во дворах и общедоступных местах планируют поставить восемь площадок с тренажёрами, ещё две будут другого типа — с семиметровой зоной для панна-футбола. Они появятся в Юбилейном парке и на центральном пляже. 

Панна-футбол — игра один на один. Футбольное поле для этой игры — круглое, обнесенное сеткой. 

— В будущем в городе будет установлена 31 такая площадка, — рассказал Артём Цымбалов. 

Руководство города больше заинтересовал вопрос, за чей счёт будут содержать эти площадки. 

— За чей счёт будут содержаться площадки во дворах: сами жильцы или МАУ? — поинтересовалась заммэра Алла Кибец. — Я задаю этот вопрос в связи с тем, что у нас проблема с детскими площадками, которые все отказываются содержать. 

Оказалось, что уже установленные во дворах площадки жильцы отказываются содержать, и все расходы ложатся на бюджет города. 

— В большей степени жители отказываются содержать площадки, это перепадает на бюджет, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Когда начнём определять места для спортивных площадок, то приоритет будет тем дворам, жители которых подпишут протоколы и где содержанием будет заниматься управляющая компания. В идеальной ситуации мы не должны тратить дополнительные средства.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Спортивные площадки

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
29 апр 2019 в 13:12

а власть Забыла на чьи деньги их Содержат? НА НАШИХ НАЛОГАХ сами себя содержат!