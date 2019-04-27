«Можно отдохнуть и вкусно поесть»: ярославский депутат поблагодарил повара Константина Ивлева

Популярный российский телеведущий и известный повар Константин Ивлев побывал в Ростове Великом. Там он сделал селфи на фоне местного кремля и валов и выставил фото в свой Instagram.

Публикацию Ивлева заметил депутат Ярославской областной думы от Ростовского района Антон Капралов. Народный избранник поблагодарил повара-телеведущего за пиар Ростова.



— Рад что наш любимый город посещают туристы, в том числе и именитые, — сказал он. — Благодарен всем кто рассказывает о нём в своих социальных сетях. Приглашаю всех жителей нашей страны на майские праздники посетить Ростов и Ярославскую область. У нас есть что посмотреть, где отдохнуть и вкусно поесть.

