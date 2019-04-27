27 апреля суббота
СЕЙЧАС +20°С
usd 64.71
eur 72.09
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 64.71
eur 72.09
Город

«Можно отдохнуть и вкусно поесть»: ярославский депутат поблагодарил повара Константина Ивлева

Чем популярный ведущий кулинарных телешоу порадовал народного избранника

Поделиться

492
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Константин Ивлев отметил, что в Ростове Великом пахнет Русью

Фото: ТРЦ «Аура»

Популярный российский телеведущий и известный повар Константин Ивлев побывал в Ростове Великом. Там он сделал селфи на фоне местного кремля и валов и выставил фото в свой Instagram.

— Ляпота, — подписал он снимок. — Здесь Русью пахнет.

Публикацию Ивлева заметил депутат Ярославской областной думы от Ростовского района Антон Капралов. Народный избранник поблагодарил повара-телеведущего за пиар Ростова.

— Рад что наш любимый город посещают туристы, в том числе и именитые, — сказал он. — Благодарен всем кто рассказывает о нём в своих социальных сетях. Приглашаю всех жителей нашей страны на майские праздники посетить Ростов и Ярославскую область. У нас есть что посмотреть, где отдохнуть и вкусно поесть.

Накануне Константин Ивлев побывал и в Ярославле. В этом городе его особо впечатлили труселя.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ИвлевРостов Великий

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)